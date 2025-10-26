İstanbullu gençler evlilik sırasında!.. Sene başından bu yana 27 bin genç krediye başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”ne İstanbul’da yapılan 26 bin 780 başvurudan 8 bini onaylandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Gençlik Fonunca desteklenen proje, ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirildi.

8 BİN ÇİFTE ONAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 13 Ocak’ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı’nda yeni evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu dâhilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulamaya alındığını açıklamasının ardından, İstanbul’da da başvurular yapılmaya başladı. 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi uygulamasına İstanbul’da ocak ayından bu yana 26 bin 780 kişi başvurdu, 8 bin kişinin başvurusu ise onaylandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kredisi onaylanan çiftler ayrıca “evlilik öncesi eğitim” programına katılıyor. İstanbul’da ilk kez hayata geçirilen “Kök Salan Aileler” projesiyle de krediden faydalanan her çift, evliliklerinin başlangıcını simgeleyen bir fi danı Riva’da toprakla buluşturuyor. İsimlerinin yazdığı kartları fi danlarına takan çiftlerin diktikleri ağaçlar, birlikte kök salan hayatlarının simgesi olacak.

2026 YILINDA KREDİ MİKTARI ARTACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, 18-29 yaş grubuna giren, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kriterleri taşıyan tüm çiftlerin, e-Devlet’ten başvurabileceğini söyledi. Turan, 2026’da kredide değişikliğe gidileceğini belirterek “Daha cazip kılınması anlamında bir uygulama başlayacak. Kredi miktarı artacak. 18-25 yaşa 250 bin lira, 26-29 yaşa 200 bin lira uygulaması başlayacak. Burada ilk yıl çocuk sahibi olan çiftlerimize ödemede öteleme de öngörülüyor. Bu da çiftlerimize destek olacak bir uygulama olacak” ifadelerini kullandı.