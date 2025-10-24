AK Parti'den bekârları evlendirme hamlesi! Gençlerle bire bir görüşmeler yapılacak

EMRAH ÖZCAN - Aile kurumunu güçlendirmek için yürüttüğü sosyal politikaları genişleten AK Parti, bu defa evlenemeyen gençlere odaklandı. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, gençlerin neden evlenmek istemediğini ve evliliğe dair endişelerini belirlemek için kapsamlı bir araştırma başlatıyor. Evlilik oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artması üzerine harekete geçen birim, gençlerin evlilik konusundaki düşüncelerini, çekincelerini ve ekonomik-sosyal engellerini araştıracak.

Daha önce yaptığı çalıştay ve araştırmalarda yeni evlenen çiftlere destek, çocuk yapan çiftlere nakdî yardım, kreş desteği, artan boşanma oranları ve evliliğe ehliyet gibi meseleleri gündemine alan AK Parti, çalıştay sonuçlarını rapor ve kitap hâline getirerek kamuoyu ile paylaşacak. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre çalışma, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir saha araştırmasını içerecek. Çalışmada gençlerle bire bir görüşmeler yapılacak, anketler düzenlenecek ve farklı şehirlerde tematik çalıştaylar gerçekleştirilecek.

ÇEKİNCELER ARAŞTIRILACAK

Kadın Kolları, bu süreçte özellikle “Gençler neden evlenmek istemiyor?”, “Evliliğe karşı korku ve çekinceleri neler?” ve “Evlenmeyi zorlaştıran ekonomik ya da toplumsal faktörler neler?” gibi sorulara cevap arayacak. Çalışmada yalnızca problemler tespit edilmeyecek; aynı zamanda evliliğin bireysel ve toplumsal faydalarına da dikkat çekilecek. Gençlere evliliğin dayanışma, huzur, sosyal destek ve aile bütünlüğü açısından olumlu etkileri anlatılacak. Bu adımla birlikte AK Parti’nin aile yapısını destekleyen politikalarının, ekonomik yardımların ötesine geçip toplumsal ve psikolojik boyutları da kapsayacak şekilde genişleyeceği değerlendiriliyor.

ÇİFTLERE TERAPİST YOLDA

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Erzurum’da düzenlenen çalıştayda “boşanma terapisti” konusu da masaya yatırıldı. Henüz somut bir uygulamaya dönüşmemiş olsa da boşanma sürecindeki çiftlere rehberlik edecek bir terapi sistemi kurulması fikri tartışıldı. Çalışmanın önümüzdeki günlerde somutlaşması bekleniyor.