AK Parti nabız tuttu, en çok şikâyet sabit gelirlilerden: Büyükşehirlerin en büyük sıkıntısı kira

EMRAH ÖZCAN - Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nı tamamlayan AK Parti, kapanış programını bu hafta İstanbul’da yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu dönüşünde programa katılacak. Edinilen bilgilere göre, 81 il 973 ilçenin tamamında aktif bir şekilde yapılan programlarda en çok şikâyet sabit gelirli vatandaşlardan geldi. AK Parti kaynakları, başta asgari ücretli ve emekliler olmak üzere sabit dar gelirli vatandaşlardan birçok talep ve öneri geldiğini, bu konuda yeni adımlar atılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde kira sorununun öne çıktığı, Anadolu illerinde kira meselesinin büyükşehirlere göre bir nebzede olsa çözüldüğü gözlemlendi. Hükûmetin bu konularda çalışma başlattığını söyleyen parti kaynakları, bazı sorunları ise yerinde anlık çözdüklerini, en önemli gündem maddesinin enflasyonun düşmesi, kalıcı refah artışının bir an önce sağlanması olduğunu dile getirdi.

İŞVEREN DE, İŞ ARAYAN DA DERTLİ

Raporlarda bazı illerde gençlerin istihdam sorunu yaşadığı, buna paralel olarak işverenlerin de istihdam edecek genç personel bulmakta güçlük çektiği kayıtlara girdi. Gençler açısından beklenti eşiğinin yüksek olması, daha konforlu iş seçeneklerine eğilim göstermeleri, işverenler açısından olumsuz bir tablo olarak yorumlandığı öğrenildi. Gençlerin daha rahat ve esnek çalışma şartlarına sahip işleri tercih ettiği ve bu arayış içinde oldukları tespiti de yer aldı.

AK Parti buluşmalar kapsamında partinin il ve ilçe teşkilatları başta olmak üzere merkez yürütme kurulu üyelerinden merkez karar ve yönetim kurulu üyelerine, milletvekillerinden Bakanlara kadar tüm kadroyla sahada yer aldı. Çarşı ve pazarda tüccardan çiftçiye, emekliden memura, şehit ve gazi yakınlarından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kadar herkesin kapısı çalındı. Ekonomi programı başta olmak üzere Terörsüz Türkiye çalışmaları, Aile Yılı faaliyetleri, kentsel dönüşüme dirençli kent çalışmaları ve Maarif Modeli programı milletle paylaşılarak, sorunlar ve öneriler yerinde tespit edildi.