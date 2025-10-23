Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > “Görme engelli” üniversitelere TBMM’den ikaz

“Görme engelli” üniversitelere TBMM’den ikaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Görme engelli” üniversitelere TBMM’den ikaz
Yükseköğretim, Eğitim, TBMM, YÖK, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yükseköğretimde engelli bireylerin herkes gibi eğitim imkânlarından eşit düzeyde yararlanabilmesi için yeni alternatif modeller geliştiriliyor.

Esma Altın / ANKARA -YÖK verilerine göre, yükseköğretimde hâlihazırda 60 bine yakın engelli öğrenci bulunuyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde oluşturulan Engelli Öğrenci Komisyonu tarafından yükseköğretimde engelli bireylerin eğitim hizmetlerinden nasıl yararlanacağı, bu hizmetlere erişilebilirliği, farklı engel gruplarına göre eğitim programlarının hazırlanması, engelli öğrencilere yönelik sınav uygulamaları gibi konularda planlamalar yapılıyor.

Ayrıca engelli bireylerin toplumda karşılaştıkları problemleri araştırmak ve bunlara çözüm geliştirmek amacıyla Meclis çatısı altında kurulan Araştırma Komisyonu da bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda komisyon tarafından yükseköğretimde engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla tüm üniversitelere yazı gönderildi. Üniversitelerin 24 Ekim tarihine kadar gerekli belgeleri komisyona ulaştırmaları istendi.

NE İSTİYORLAR?

Öte yandan, engelli öğrencilerin üniversite öğrenimi boyunca ihtiyaç duydukları bazı talepleri bulunuyor. Bu talepler arasında, ihtiyaç duyan engelli öğrencilere, not tutucu ve ders asistanlığı gibi uygulamaların kısmi zamanlı öğrenciler yoluyla temin edilmesi, kütüphanelerde her engel grubuna yönelik düzenlemeler yapılması, gerekli araç gereçler ve destek teknolojilerin bulundurulması, engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek tam zamanlı bir personel görevlendirilmesi yer alıyor. Buna ek olarak engelli öğrenci sınavlarında; işitme engelli öğrenciler için sade bir dille hazırlanmış sorular, görme engelli öğrenciler için dijital ortamda hazırlanmış sınavlar, ihtiyaç duyanlara ek süre verilmesi, şekil ve grafik içeren soruların yerine benzeri içerikte sorular hazırlanması talep ediliyor. Mimari erişim konusunda YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu tarafından üniversitelere bir bütçe ayrılması, erişilebilirlik noktasında kampüslerde hem açık hem kapalı alanlarda navigasyon oluşturulması da engelli öğrencilerin ihtiyaçları arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elif Uysal Hoca’ya bir ödül daha: Genç beyinleri Türkiye’de tutuyorYunanistan'da yoksulluk ve 'sosyal dışlanma' alarmı! Avrupa'nın en kötü seviyesi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elif Uysal Hoca’ya bir ödül daha: Genç beyinleri Türkiye’de tutuyor - EğitimGenç beyinleri Türkiye’de tutuyorYÖK’ten eğitimde büyük reform: Yaz okulları değişiyor, uygulamalı eğitim başlıyor - EğitimYaz okulları değişiyor, uygulamalı eğitim başlıyorVeri sızıntısı oldu mu? ÖSYM’den YKS iddialarına cevap - EğitimVeri sızıntısı oldu mu? ÖSYM'den açıklama'ÖSYM sistemine girildi' iddiası! Adayların tercihleri nasıl değişti? - EğitimAdayların tercihleri nasıl değişti?Üç yılda mezuniyet yüzleri güldürdü! Öğrenciler kısa sürede mesleğe atılmak istiyor - EğitimÖğrenciler kısa sürede mesleğe atılmak istiyorErdoğan'dan 'üzerinde biraz daha çalışın' talimatı! Liselerin kısaltılması rafa kalktı - EğitimLisede süre tartışması... 2+2 rafa kalktı
Sonraki Haber Yükleniyor...