“Görme engelli” üniversitelere TBMM’den ikaz

Esma Altın / ANKARA -YÖK verilerine göre, yükseköğretimde hâlihazırda 60 bine yakın engelli öğrenci bulunuyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde oluşturulan Engelli Öğrenci Komisyonu tarafından yükseköğretimde engelli bireylerin eğitim hizmetlerinden nasıl yararlanacağı, bu hizmetlere erişilebilirliği, farklı engel gruplarına göre eğitim programlarının hazırlanması, engelli öğrencilere yönelik sınav uygulamaları gibi konularda planlamalar yapılıyor.

Ayrıca engelli bireylerin toplumda karşılaştıkları problemleri araştırmak ve bunlara çözüm geliştirmek amacıyla Meclis çatısı altında kurulan Araştırma Komisyonu da bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda komisyon tarafından yükseköğretimde engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla tüm üniversitelere yazı gönderildi. Üniversitelerin 24 Ekim tarihine kadar gerekli belgeleri komisyona ulaştırmaları istendi.

NE İSTİYORLAR?

Öte yandan, engelli öğrencilerin üniversite öğrenimi boyunca ihtiyaç duydukları bazı talepleri bulunuyor. Bu talepler arasında, ihtiyaç duyan engelli öğrencilere, not tutucu ve ders asistanlığı gibi uygulamaların kısmi zamanlı öğrenciler yoluyla temin edilmesi, kütüphanelerde her engel grubuna yönelik düzenlemeler yapılması, gerekli araç gereçler ve destek teknolojilerin bulundurulması, engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek tam zamanlı bir personel görevlendirilmesi yer alıyor. Buna ek olarak engelli öğrenci sınavlarında; işitme engelli öğrenciler için sade bir dille hazırlanmış sorular, görme engelli öğrenciler için dijital ortamda hazırlanmış sınavlar, ihtiyaç duyanlara ek süre verilmesi, şekil ve grafik içeren soruların yerine benzeri içerikte sorular hazırlanması talep ediliyor. Mimari erişim konusunda YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu tarafından üniversitelere bir bütçe ayrılması, erişilebilirlik noktasında kampüslerde hem açık hem kapalı alanlarda navigasyon oluşturulması da engelli öğrencilerin ihtiyaçları arasında yer alıyor.