CHP savunmayacakmış!

CHP’li belediyelerin yolsuzluk soruşturmasında kilit isimlerden biri olan Aziz İhsan Aktaş’la ilgili iddianame tamamlandı.

40’ı tutuklu 200 kişi hakkında dava açıldı, bunların 7’si CHP’li belediye başkanları.

İtirafçı olduğu için tutuksuz yargılanan Aktaş’a 704 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a 415 yıl hapis istendi.

578 sayfalık dosyada, Aziz İhsan Aktaş’ın, Beşiktaş başta olmak üzere, CHP’li belediyelere dağıttığı rüşvet, rakamlarıyla yer aldı.

Bunlar da öyle ‘Aziz İhsan Aktaş’a ait zırhlı VIP minibüse yıllarca bindiği ortaya çıkan’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dediği gibi bir-iki itirafçının söyledikleriyle değil; taraf beyanları, bilirkişi raporları, ihale işlem dosyaları, MASAK raporları, vergi raporları, kamera kayıtları, HTS kayıtları, PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu kayıtları, şahit beyanları, arama ve el koyma tutanakları, döviz bozdurma fişleri, taşınmaz satış sözleşmeleri ile belgelendirildi.

Hayli kapsamlı hazırlanan iddianamede yok yok…

***

82 suç eyleminden sorumlu tutulan Aktaş, 2015’ten sonra, dikkat çekmemek için akrabalarının üzerine kurduğu şirketlerle büyümeye başlamış.

İhale aldığı kurumlarda, tıpkı Özgür Özel’in bindiği gibi, yetkili kişilere araçlar tahsis ederek daha fazla ihale kapmanın yolunu yapmış.

Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinden sonra rotasını tamamen CHP’li belediyelere çevirmiş.

İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyelerinden aldığı ihaleler, Aktaş’ın “altın çağ”ının başladığı dönem olmuş.

En çok ihale aldığı Beşiktaş Belediyesi’nde Rıza Akpolat ve yardımcılarıyla toplamda 100 milyon TL’lik rüşvet ilişkisine girerek, belediyenin ihale sistemine hâkimiyet kurmuş...

İddianamede İBB’ye ait iştiraklerde dönen dolaplar da anlatılıyor.

İETT’de 2019’da İmamoğlu seçildikten sonraki ihalelere katılan firmalar Küçükçekmece’de toplanmış, “komisyon” adı altında yüzde 10 pay istenmiş.

Aziz İhsan Aktaş’ın firması, İSFALT’taki köstebeği sayesinde yaklaşık maliyet ve fiyat bilgisini önceden öğrenerek, buradaki asfalt ihalesini kazanmış.

Aktaş, Adana’nın Ceyhan ilçesindeki alacaklarının tahsiline karşılık, eski belediye başkanı Kadir Aydar’ın aile şirketine ait iki taşınmazı, değerinin çok üzerinde satın alarak, rüşveti dolaylı yoldan ödemiş!

Eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’e 1 milyon dolar rüşveti eşi Celal Tekin üzerinden ödediği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın bu, oradaki ilk icraatı değilmiş… Aktaş’ın, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a da, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönem başkalarının üzerinden 11 kez toplamda 4 milyon 500 bin lira rüşvet verdiği öne sürülüyor.

***

Yolsuzluk ve rüşvetle ilgili zannetmeyin ki sadece CHP’li belediyeler soruşturuluyor. Aktaş’ın AK Partili Isparta Belediyesi’nden aldığı ihale de savcılığın takibine girdi mesela.

Yakın zamanda AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı ‘irtikap’ suçundan tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

Aynı şekilde Yunus Emre Enstitüsü Başkanı’nı yolsuzluktan tutuklayan yine bu hükûmet döneminde, Türk yargısıydı.

Geçtiğimiz günlerde de Merkez Bankası’nın suç duyurusu üzerine Bankalararası Kart Merkezi'ndeki "çipli kart alımı" ve "Troy yazılım geliştirme" ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski TCMB Başkan Yardımcısı E. Ş'nin de yer aldığı 7 kişi tutuklandı.

***

Ayrıca, bu iddia zannetmeyin ki sadece Aziz İhsan Aktaş’la bağlantılı…

415 yıl hapsi istenen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’ın, ilçe sınırları içerisindeki oteller başta olmak üzere, birçok firmadan rüşvet aldığı tek tek anlatılıyor iddianamede.

Rakamlar akılalmaz…

İlçede faaliyet gösteren köklü inşaat şirketlerinin projelerine yapı ruhsatı çıkarılması karşılığında toplamda 5 milyon 50 bin dolar (güncel kurla 212 milyon lira) ve 32 milyon lira (762 bin dolar) rüşvet aldığı öne sürülüyor.

Mesela Boulevard Balmumcu Projesi'nden ruhsat karşılığında 4 milyon dolar alınmış, MESA Kent Etiler Projesi için bir ev ile 20 milyon lira, Kuruçeşme'deki Mandarin Hotel'in işletme ruhsatı için 750 bin dolar.

Toplamı, 244 milyon Türk lirası...

***

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde daha bunun gibi neler var…

Şimdi gözler, Başsavcı Akın Gürlek’in, “Cumhuriyet tarihin en büyük yolsuzluk dosyası” dediği Ekrem İmamoğlu suç örgütünün iddianamesinde.

Bakalım o dosyadan neler saçılacak?..

Peki, bütün bu iddialara, mahkemeye sunulan belgelere karşılık CHP ne yapıyor?

Tutuklu belediye başkanlarına talimat göndermişler, hiçbir şekilde savunma yapmayacaklarmış.

Hoş, malzeme ortada, nesini savunacaklar da, biz yine mahkemeyi bekleyelim…