'ÖSYM sistemine girildi' iddiası! Adayların tercihleri nasıl değişti?

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ortaya attığı, "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sayfasına sızıp üniversite tercihlerini değiştirdiler" iddiasına en net açıklama geldi.

"SİSTEM KAPANMADAN SAATLERCE ÖNCE TERCİH LİSTELERİ İLE OYNANMIŞ"

"Üniversite sınavına giren 6 öğrencinin tercihleri ÖSYM sistemine girilip değiştirildi. Bazılarına özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümü yazıldı" iddialarının arka planını anlatan Türkiye Gazetesi Eğitim Editörü Mahmut Özay şunları söyledi:

"Aslında burada yanlış içinde doğru bilgiler var. Özetlemek gerekirse; ÖSYM’yi rencide edecek bir şey çıkmaz buradan. ÖSYM'lik bir durum yok. ÖSYM adaylara bir tercih süresi verir. Adaylar güvendiği kişilere şifresini söyler. ÖSYM’nin verdiği sürede tercihini yapan bazı adaylar artık o sisteme bakmaz. Sistem kapanmadan saatlerce önce burada tercih listeleri ile oynanmış. Bunu da adayın şifresini bilen birileri yapar. Aynı IP adresinden yapılsa orada da toplu bir kötü niyet var. Bu genelde arkadaşlar içinde bir çekememe ve kız arkadaşı ile aynı üniversiteye gitmeden kaynaklı ortaya çıkıyor. Önceki senelerde de benzer durumlar yaşandı. Sevmediği arkadaşını Doğu’nun ücra bir köşesine gönderenler olmuştu…"

Özay, "Tercih değiştirilenler hangi IP adresi üzerinden yapıldığı belli olduğu için mahkeme kararının ardından bu çok net şekilde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"ADAYIN TERCİHİ DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE TELEFONA BİLGİ MESAJI GELİRSE SORUN ORTADAN KALKAR"

Şifrenin paylaşılmaması uyarısı yapan Özay, "Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ın burada bir önerisi var. Eğer adayın tercihi değiştirildiğinde onun telefonuna bir bilgi mesajı gönderilirse sorun ortadan kalkar. Tıpkı sen kredi çektiğinde banka sana nasıl mesaj gönderiyorsa burada da bir yol izlenebilir. Mantıklı bir öneri bu uygulanabilir." dedi.