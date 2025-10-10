2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 yılında YKS sınavının ne zaman başlayacağı ve sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. 2026 yılında uygulanacak Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri'nin (TYT, AYT, YDT) sınav günleri kısa süre içinde ÖSYM tarafından duyurulacak.

Sınav maratonun başlamasına kısa bir süre kala, gençler de hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için hazırlık temposunu artırdı.

YKS 2026 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2026 YKS sınav tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM sınav takvimininin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde , tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULACAK?

1.Oturum: TYT 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT 80 soru 120 dakika.