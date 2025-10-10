Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Güncelleme:
2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için takvimi merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan tarihlere göre Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları için nefesler tutuldu. Peki, 2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

2026 yılında YKS sınavının ne zaman başlayacağı ve sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. 2026 yılında uygulanacak Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri'nin (TYT, AYT, YDT) sınav günleri kısa süre içinde ÖSYM tarafından duyurulacak.

Sınav maratonun başlamasına kısa bir süre kala, gençler de hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için hazırlık temposunu artırdı.

2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? - 1. Resim

YKS 2026 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2026 YKS sınav tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM sınav takvimininin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde , tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? - 2. Resim

YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULACAK?

1.Oturum: TYT 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT 80 soru 120 dakika.

