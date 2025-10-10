Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Euroleague canlı yayın bu akşam!

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir netleşti. Euroleague’de geride kalan iki haftada Fenerbahçe Beko bir galibiyet, bir de mağlubiyet aldı. Sırp temsilcisi Kızılyıldız ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Bu akşamki mücadele ise iki takımın 21. randevusu olacak. Daha önce oynanan 20 karşılaşmanın 13’ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Kızılyıldız 7 kez sahadan galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kızılyıldız 76-57 kazanmıştı. Belgrad’daki rövanşta ise Fenerbahçe 96-91’lik skorla gülen taraf olmuştu. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, evinde oynadığı son 12 Euroleague maçının 11’inde galip gelerek iç sahada muhteşem bir performans sergiliyor.

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague’in üçüncü hafta programında yer alan Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız karşılaşması 10 Ekim Cuma günü oynanacak, mücadele saat 20.45’te başlayacak.