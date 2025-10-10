Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Euroleague canlı yayın bu akşam!

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Euroleague canlı yayın bu akşam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Euroleague canlı yayın bu akşam!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu. THY Euroleague’de heyecan bu akşam İstanbul’da yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko sezonun 3. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile kıyasıya rekabet edecek.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir netleşti. Euroleague’de geride kalan iki haftada Fenerbahçe Beko bir galibiyet, bir de mağlubiyet aldı. Sırp temsilcisi Kızılyıldız ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Bu akşamki mücadele ise iki takımın 21. randevusu olacak. Daha önce oynanan 20 karşılaşmanın 13’ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Kızılyıldız 7 kez sahadan galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kızılyıldız 76-57 kazanmıştı. Belgrad’daki rövanşta ise Fenerbahçe 96-91’lik skorla gülen taraf olmuştu. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, evinde oynadığı son 12 Euroleague maçının 11’inde galip gelerek iç sahada muhteşem bir performans sergiliyor.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Euroleague canlı yayın bu akşam! - 1. Resim

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Euroleague canlı yayın bu akşam! - 2. Resim

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague’in üçüncü hafta programında yer alan Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız karşılaşması 10 Ekim Cuma günü oynanacak, mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere'de kan donduran cinayet! Kız arkadaşına yanlışlıkla çarpan genci feci şekilde öldürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TUS yerleştirme sonuçları 2025 sorgulam ekranı: 2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir? - HaberlerTUS yerleştirme sonuçları 2025 sorgulam ekranı: 2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?Belçika - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı - HaberlerBelçika - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? - Haberler2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maçı için geri sayım! - HaberlerBulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maçı için geri sayım!Almanya - Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? - HaberlerAlmanya - Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? - HaberlerBulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...