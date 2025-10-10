Almanya - Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde futbol heyecanı yeniden sahnelere taşınıyor. Dev turnuvaya katılma mücadelesi veren Almanya Lüksemburg’u konuk edecek. Mücadele öncesi ise Almanya - Lüksemburg maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu.
Ev sahibi Almanya galibiyet hedefiyle bu akşam sahaya çıkacak. Julian Nagelsmann yönetimindeki Alman ekibi, turnuvada namağlup devam etmek isterken Lüksemburg ise savunma ağırlıklı bir oyun planıyla mücadele vermeye hazırlanıyor.
ALMANYA - LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Almanya ile Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Almanya’nın Sinsheim kentindeki PreZero Arena Stadyumu’nda yapılırken Türkiye’den Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
ALMANYA - LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası Elemeleri’nde Almanya - Lüksemburg karşılaşması 10 Ekim Cuma günü saat 21.45’te başlayacak.
ALMANYA - LÜKSEMBURG MUHTEMEL 11
Almanya: O. Baumann, W. Anton, R. Koch, J. Tah, D. Raum, J. Kimmich, L. Goretzka, S. Gnabry, F. Wirtz, K. Adeyemi, N. Woltemade.
Lüksemburg: A. Moris, L. Jans, E. Mahmutović, M. Olesen, D. Carlson, F. Bohnert, D. Sinani, T. d. S. Moreira, L. Barreiro, A. Dardari, E. Muratović.