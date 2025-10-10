Luis Godinho kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? Bulgaristan - Türkiye maçı hakemi oldu!

Bulgaristan-Türkiye karşılaşması merakla bekleniyor! Milli maçın hakemi olarak atanan Luis Godinho'nun kariyeri ve yönettiği maçlar ise gündemde yerini aldı.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ LUİS GODİNHO KİMDİR, NERELİ?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile Türkiye arasında oynanacak kritik maçın hakemi Portekizli Luis Godinho olacak. 18 Kasım 1985 tarihinde Borba, Portekiz’de doğan Godinho, 39 yaşında.

Kariyerine ulusal liglerde başlayan hakem, 2015-16 sezonunda Primeira Liga’ya yükseldi ve 2017 yılından itibaren FIFA kokartı taşımaya başladı.

Godinho, VAR hakemi olarak 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 2019 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası ve 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nda görev aldı. Godinho ayrıca 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Türkiye Süper Ligi’nde de VAR hakemi olarak görev yapmıştır.

LUİS GODİNHO HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Luis Godinho Portekiz liglerinde Primeira Liga ve Liga Portugal 2 maçlarında düdük çalan Godinho, Taça de Portugal, Supertaça Cândido de Oliveira ve Allianz Cup gibi turnuva finallerinde de sahadaydı. Avrupa sahnesinde ise UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde görev yaptı.

Godinho 30 Ocak 2025 tarihinde oynanan ve 2-2 sonuçlanan Midtylland-Fenerbahçe maçında hakem olarak düdük çaldı.