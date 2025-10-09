2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 48 ülkeden 20'si belli oldu

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 9'uncu haftasında Mısır, deplasmanda Cibuti karşısına çıktı. Konuk ekip, İbrahim Adel'in 9, Muhammed Salah'ın 15 ve 85'inci dakikalarda attığı gollerle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla 23 puana yükselen Mısır, bitime bir hafta kala liderliği garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı.

DÜNYA KUPASI'NA KATILIM HAKKI KAZANAN ÜLKELER

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada mücadele etme hakkı kazanan ülkeler şöyle:

ABD (ev sahibi)

Kanada (ev sahibi)

Meksika (ev sahibi)

Arjantin

Avustralya

Brezilya

Ekvador

Fas

Gana

Güney Kore

İran

Japonya

Kolombiya

Mısır

Özbekistan

Paraguay

Tunus

Uruguay

Ürdün

Yeni Zelanda