Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 48 ülkeden 20'si belli oldu

2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 48 ülkeden 20'si belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2026 Dünya Kupası&#039;na bir bilet daha: 48 ülkeden 20&#039;si belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mısır Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Bu sonuçla birlikte 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak 48 ülkeden 20'si netleşti.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 9'uncu haftasında Mısır, deplasmanda Cibuti karşısına çıktı. Konuk ekip, İbrahim Adel'in 9, Muhammed Salah'ın 15 ve 85'inci dakikalarda attığı gollerle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla 23 puana yükselen Mısır, bitime bir hafta kala liderliği garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı.

2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 48 ülkeden 20'si netleşti - 1. Resim

DÜNYA KUPASI'NA KATILIM HAKKI KAZANAN ÜLKELER

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada mücadele etme hakkı kazanan ülkeler şöyle:

ABD (ev sahibi)
Kanada (ev sahibi)
Meksika (ev sahibi)
Arjantin
Avustralya
Brezilya
Ekvador
Fas
Gana
Güney Kore
İran
Japonya
Kolombiya
Mısır
Özbekistan
Paraguay
Tunus
Uruguay
Ürdün
Yeni Zelanda

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ödül töreninde büyük hata! Oyuncu Alper Atak’ı ölü ilan ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
9 aylık imza attı, sadece 22 gün kaldı! Yılmaz Vural'dan 4 maç sonunda 41'inci veda - SporVural'dan sadece 4 maç sonra 41'inci vedaOkan Buruk ve ekibi harekete geçti: Mauro Icardi için karar - SporBuruk ve ekibi harekete geçti: Icardi için karar çıktıEderson'un yerine davet alan John Victor, dolandırıldığını sandı: Şok oldum! - SporEderson'un yerine davet aldı, dolandırıcılık sandıBir Ballon d'Or, bir kadro dışı! 'Sen halı saha topçusu musun?' - SporBir Ballon d'Or, bir kadro dışı! 'Halı saha topçusu musun?'Milli takım kadrosuna alınmamıştı! El Bilal Toure'nin son durumu - SporMilli takıma gitmemişti! Beşiktaşlı yıldızın son durumu'Vergi rekortmenleri'nde sürpriz isim: Süper Lig'in Brezilyalı kaptanı da listede - Spor'Vergi rekortmenleri'nde sürpriz isim
Sonraki Haber Yükleniyor...