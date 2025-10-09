2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 48 ülkeden 20'si belli oldu
Mısır Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Bu sonuçla birlikte 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak 48 ülkeden 20'si netleşti.
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 9'uncu haftasında Mısır, deplasmanda Cibuti karşısına çıktı. Konuk ekip, İbrahim Adel'in 9, Muhammed Salah'ın 15 ve 85'inci dakikalarda attığı gollerle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla 23 puana yükselen Mısır, bitime bir hafta kala liderliği garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı.
DÜNYA KUPASI'NA KATILIM HAKKI KAZANAN ÜLKELER
2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada mücadele etme hakkı kazanan ülkeler şöyle:
ABD (ev sahibi)
Kanada (ev sahibi)
Meksika (ev sahibi)
Arjantin
Avustralya
Brezilya
Ekvador
Fas
Gana
Güney Kore
İran
Japonya
Kolombiya
Mısır
Özbekistan
Paraguay
Tunus
Uruguay
Ürdün
Yeni Zelanda
