İspanya'dan Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz
DÜNYA KUPASI HAMLESİ
KATILMAMA RESTİ
Mundo Deportivo'nun haberine göre; İspanya hükümeti, 2026 Dünya Kupası'na İsrail'in katılması durumunda Dünya Kupası'na katılmama kararı alabilir.
AYNI GRUPTAYIZ
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım'ın da bulunduğu grupta yer alan İspanya, 2'de 2 ile liderliğini sürdürüyor.
