İspanya'dan Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz

İspanya'dan Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz

İspanya hükümeti, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da ortak olarak düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması durumunda turnuvaya katılmama kararı alabilir.

İspanya hükümetinin, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in 2026 Dünya Kupası'na katılması durumunda şampiyonaya katılmama kararı alabileceği iddia edildi.

DÜNYA KUPASI HAMLESİ

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e tepkilerini sürdüren İspanya'dan, 2026 Dünya Kupası hamlesi geldi.

İspanya Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz - 1. Resim

KATILMAMA RESTİ 

İspanya'nın, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde turnuvaya katılmama kararı alabileceği ileri sürüldü.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; İspanya hükümeti, 2026 Dünya Kupası'na İsrail'in katılması durumunda Dünya Kupası'na katılmama kararı alabilir. 

İspanya Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz - 2. Resim

AYNI GRUPTAYIZ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım'ın da bulunduğu grupta yer alan İspanya, 2'de 2 ile liderliğini sürdürüyor.

