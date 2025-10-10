Almanya'dan savunma atağı! 600'den fazla savunma sistemi siparişi

Küresel çapta gerginlikler her geçen gün artarken, Avrupa'da da savunma yatırımları devam ediyor.

Alman medyasının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti, bu yıl içinde Rheinmetall şirketine 600'den fazla "Skyranger 30" tipi hava savunma sistemi siparişi verecek.

SİPARİŞİN BEDELİ DUDAK 9 MİLYON AVRO

Siparişin toplam 9 milyar avronun üzerinde olacağı belirtildi.

Rheinmetall şirketi sözcüsü, siparişler nedeniyle "Skyranger" üretiminde ciddi artış beklediklerini, hedeflerinin yılda 200 adet üretmek olduğunu kaydetti.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kenneth Harms ise "Skyranger" sisteminin bir prototipinin yıl sonuna kadar test edildiği bilgisini paylaştı.

Alman ordusu, Gepard hava savunma tankının hizmetten çıkarılmasının ardından ortaya çıkan savunma açığını "Skyranger" ile kapatmayı hedefliyor.

"Skyranger" sisteminin, İHA saldırılarını püskürtebileceği, helikopterler ve hassas güdümlü mühimmata karşı da kullanılabileceği belirtiliyor.