Machado, Nobel Barış Ödülünü Trump'a ithaf etti

Norveç Nobel Komitesi, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalarından dolayı 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado'ya verdi.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ: TRUMP GİBİ KİMSE OLAMAZ

Bu kararın ardından tüm gözler, her fırsatta "7 savaş bitirdim" diyerek Nobel'i hak ettiğine inandığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.

Trump'tan önce ilk tepki Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, konuya ilişkin X hesabında yaptığı paylaşımla ödülü Machado'nun kazanmasına tepki gösterdi. Cheung, "Başkan Trump dünya çapında barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayat kurtarmaya devam edecek. Onun yüreği hümanisttir ve onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek kimse asla olmayacaktır." dedi.

Açıklamanın devamında ise "Nobel Komitesi barışı siyasetten üstün tuttuğunu kanıtladı." ifadesine yer verildi.

ÖDÜLÜ TRUMP'A ARMAĞAN ETTİ

Ödülün sahibi Machado ise X hesabından bir paylaşım yaparak ödülünü Trump'a ithaf ettiğini açıkladı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Tüm Venezuelalıların mücadelesinin bu şekilde tanınması, görevimizi tamamlamak, yani Özgürlüğü fethetmek yolunda bir itici güçtür.

Zaferin eşiğindeyiz ve bugün, her zamankinden daha fazla, özgürlük ve demokrasiyi elde etmek için başlıca müttefiklerimiz olarak Başkan Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik ülkelerine güveniyoruz.

Bu ödülü, Venezuela'nın acı çeken halkına ve davamıza verdiği kararlı destekten dolayı Başkan Trump'a ithaf ediyorum!"