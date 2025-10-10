1 ayda 214 kişi hayatını kaybetti! Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını yine hedef aldı

Rusya, cuma sabahı erken saatlerde Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Dron ve füzelerle gerçekleştirilen saldırılarda ülke genelinde binlerce kişi elektriksiz kaldı, 7 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Ukrayna makamlarının açıklamasına göre, Rusya’nın yüzlerce insansız hava aracı ve yaklaşık 30 füze kullandığı saldırılar dokuz bölgede elektrik kesintilerine yol açtı. Başkent Kiev’in bazı ilçeleri karanlığa gömüldü.

ALTYAPIDA BÜYÜK TAHRİBAT

Gece boyunca Kiev’de çok sayıda patlama sesi duyuldu, bazı bölgelerde su kesintileri yaşandı. Gün içinde yaklaşık 270 bin haneye yeniden elektrik verildi, ancak ülkenin doğu ve güney kesimlerinde kesintiler devam etti.

Kiev sakini Yevgeniya Çarçiyan, “Saat 03.00 civarında korkunç bir gürültü duyduk. Tüm camlar kırıldı. Neyse ki yangın çıkmadı, herkes sağ ve sağlıklı. Ancak dairemiz şu anda oturulamaz durumda” dedi. Başka bir kent sakini Viktoria ise “Bu duruma alışmak imkânsız. Zor bir kış bekliyorum, bu yüzden güç bankaları depoladım,” ifadelerini kullandı.

"SİNSİ VE PLANLI BİR EYLEM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın saldırısını “sinsi ve planlı bir eylem” olarak nitelendirdi ve müttefik ülkelere “somut adımlar atma” çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Misyonu’nun yayımladığı rapora göre, eylül ayında Ukrayna genelinde en az 214 sivil hayatını kaybetti.

İlgili Haber Rus savaş uçağı düştü! Eğitim uçuşu kabusa dönüştü

Kremlin son haftalarda Ukrayna’nın enerji ve demiryolu altyapısına yönelik hava saldırılarını artırdı. Önceki üç kış boyunca milyonlarca kişiyi ısınmadan mahrum bırakan bombardımanların bu yıl da sürdüğü bildirildi. Rusya, saldırılarda Ukrayna savunma sanayisine enerji sağlayan tesisleri hedef aldığını öne sürdü.

YÜZLERCE DRON İLE HEDEF ALINIYOR

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun 465 dron ve 32 füze fırlattığını, bunlardan 405 dron ile 15 füzenin imha edildiğini açıkladı.

Enerji sektöründen bir kaynak, saldırı yoğunluğunun geçen yıla kıyasla daha yüksek olduğunu ve bulutlu hava koşullarının dronların hava savunma sistemlerinden kaçmasına imkân tanıdığını söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıların “kritik altyapıyı” hedef aldığını belirtti. Polis, Kiev ve diğer bölgelerde 33 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zaporizhzhia bölgesinde ise bir roket saldırısında 7 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Enerji Bakanlığı, saldırıların özellikle ülkenin orta ve doğu kesimlerinde çok sayıda aboneyi etkilediğini duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, bunun “enerji tesislerine yönelik en büyük koordineli saldırılardan biri” olduğunu ifade etti. Ülkenin en büyük özel elektrik şirketi DTEK’in CEO’su Maksim Timçenko, bir hafta içinde dördüncü kez tesislerinin hedef alındığını açıkladı.

Rus askeri blog yazarı Aleksandr Kots, Kiev’de iki enerji santralinin ve farklı bölgelerde altı tesisin vurulduğunu iddia etti; AFP bu bilgiyi bağımsız olarak doğrulayamadı.

Saldırıların Ukrayna’nın doğalgaz altyapısını da zorladığı, yeni bombardımanların ülkeyi ithalatı artırmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

Ukrayna Başbakanı Sviridenko başkanlığındaki bir heyetin gelecek hafta ABD’ye giderek enerji ve hava savunması konularını görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Rusya’nın enerji altyapısına yönelik ilk büyük çaplı saldırısının üçüncü yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülük ettiği barış girişimleri ise son aylarda ilerleme kaydedemedi. Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, “ABD ve NATO müttefikleri, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için baskıyı artırıyor” dedi. Kremlin ise “barış anlaşmasına yönelik ivmenin büyük ölçüde kaybolduğunu” bildirdi.