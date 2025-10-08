Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Batı çekildi, kartlar kaldı! Rusya, süresi dolan Visa ve MasterCard'ları kullanmaya devam edecek

Batı çekildi, kartlar kaldı! Rusya, süresi dolan Visa ve MasterCard'ları kullanmaya devam edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Batı çekildi, kartlar kaldı! Rusya, süresi dolan Visa ve MasterCard&#039;ları kullanmaya devam edecek
Dünya Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları da sürüyor. Visa ve MasterCard, Batı yaptırımları nedeniyle 2022 yılında Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı. Moskova, yerli ödeme sistemine geçti. "Batılı" kartların süresin doldu fakat Rusya Merkez Bankası, süresi dolan Visa ve MasterCard banka kartlarının ülkede kesintisiz şekilde çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Rusya Merkez Bankası, süresi dolan Visa ve MasterCard banka kartlarının ülkede kesintisiz şekilde çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Banka, kartların devre dışı bırakılmasına yönelik radikal bir adım planlanmadığını duyurdu.

SÜRESİ DOLDU FAKAT KULLANMAYA DEVAM

Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi Departmanı Başkanı Alla Bakina, devlet ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, “Tüm kartlar çalışıyor. Uluslararası ödeme sistemleri çekildiğinde, kartların çalışmaya devam etmesi ve müşterilerimizin hiçbir sorun yaşamaması için elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.

Batı çekildi, kartlar kaldı! Rusya, süresi dolan Visa ve MasterCard'ları kullanmaya devam edecek - 1. Resim

Bakina, “Kartların bloke edilmesini önleyecek bir çözüm bulduk ve vatandaşlara zorluk çıkaracak herhangi bir radikal adım atmayacağız. Güvenlik konularının tam olarak çözülebilmesi için bankalarla doğru adımların atılması konusunda diyalog halindeyiz” dedi.

Bakina, Visa ve MasterCard sistemlerinin Rusya’daki kademeli olarak devreden çıkarılma sürecinin, şirketlerin 2022’de ülkeden ayrılmasının ardından başladığını belirtti.

Batı çekildi, kartlar kaldı! Rusya, süresi dolan Visa ve MasterCard'ları kullanmaya devam edecek - 2. Resim

MOSKOVA YERLİ SİSTEME GEÇTİ

Visa ve MasterCard, Batı yaptırımları nedeniyle 2022 yılında Rusya’daki faaliyetlerini askıya almış; bunun üzerine Moskova, yerli ödeme sistemi “Mir”i güçlendirmiş ve ortak ülkelerle ikili alternatif sistemler geliştirmeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

