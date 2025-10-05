Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa semalarında savaş uçakları! Rusya, kışa yaklaşırken Ukrayna'nın gaz altyapısını vurdu

Avrupa semalarında savaş uçakları! Rusya, kışa yaklaşırken Ukrayna'nın gaz altyapısını vurdu

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

Ukrayna-Rusya savaşı, tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna, Rusya’nın Zaporijya’ya düzenlediği saldırılarda bir kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını duyurdu. Polonya ise hava sahasını korumak için savaş uçaklarını havalandırırken, Rusya’nın artan saldırıları Ukrayna’da geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı.

Ukrayna, Rusya’nın son 24 saatte Zaporijya’ya düzenlediği saldırılarda, bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Polonya ise hava sahasını güvenceye almak için savaş uçaklarını havalandırdığını bildirdi.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rusya’nın “birleşik saldırısında” bir kadının öldüğünü, dokuz kişinin ise yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında 16 yaşında bir kızın da bulunduğu, gerekli tıbbi yardımın sağlandığı ifade edildi.

Avrupa semalarında savaş uçakları! Rusya, kışa yaklaşırken Ukrayna'nın gaz altyapısını vurdu - 1. Resim

KARA SAVUNMASINDA YÜKSEK ALARM

Fedorov, saldırı bölgesine ait olduğu düşünülen ve kısmen yıkılmış çok katlı bir bina ile yanmış bir aracı gösteren fotoğrafları da paylaştı. Ülke genelinde saat 04.09’da (GMT 01.09) hava saldırısı alarmı verildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri, X platformundan yaptığı açıklamada hava sahasını korumak için uçakların havalandırıldığını ve özellikle Ukrayna sınırına yakın bölgelerde kara savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesine geçirildiğini duyurdu.

Avrupa semalarında savaş uçakları! Rusya, kışa yaklaşırken Ukrayna'nın gaz altyapısını vurdu - 2. Resim

"GENİŞ ÇAPLI SALDIRI"

Batı Ukrayna’daki Polonya sınırına yakın Lviv kentinin belediye başkanı, “geniş çaplı düşman saldırısı” nedeniyle toplu taşıma seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Ivano-Frankivsk kentinde de toplu taşıma hizmetlerinin pazar günü olağandan daha geç başlayacağı belirtildi.

Avrupa semalarında savaş uçakları! Rusya, kışa yaklaşırken Ukrayna'nın gaz altyapısını vurdu - 3. Resim

UKRAYNA'NIN GAZ ALTYAPISINA YOĞUN SALDIRI

Rusya’nın kış koşullarının ağırlaşmasıyla Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdığı kaydedildi.

Fedorov, gece gerçekleşen saldırıda Zaporijya’da “73 binden fazla abonenin elektriksiz kaldığını” aktardı. Lviv Belediye Başkanı da kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Hafta içinde Moskova, Ukrayna’nın gaz altyapısına şimdiye kadarki en büyük saldırısını gerçekleştirmiş, cumartesi günü düzenlenen saldırılar ise Çernihiv bölgesinde yaklaşık 50 bin haneye elektrik verilememesine yol açmıştı.

Avrupa semalarında savaş uçakları! Rusya, kışa yaklaşırken Ukrayna'nın gaz altyapısını vurdu - 4. Resim

 

Kaynak: AFP

