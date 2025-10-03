Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya, Almanya'yı tehdit mi ediyor? Münih Havalimanı dron endişesiyle tekrar kapatıldı

Rusya, Almanya'yı tehdit mi ediyor? Münih Havalimanı dron endişesiyle tekrar kapatıldı

- Güncelleme:
Rusya, Almanya'yı tehdit mi ediyor? Münih Havalimanı dron endişesiyle tekrar kapatıldı
Avrupa'da Rusya endişesi devam ediyor. Almanya'daki Münih Havalimanı’nda, son 15 saatte ikinci kez, iki pist birden kapatıldı. Havalimanı polisinden yapılan açıklamada, Münih’teki iki pistin de kapalı olduğu ancak kapanma gerekçesinin henüz netleşmediği ifade edildi.

Almanya'daki Münih Havalimanı’nda, son 24 saat içinde ikinci kez, iki pist birden kapatıldı.

Kalkışı iptal edilen bir uçakta görevli kaptan, yolculara yeniden insansız hava aracı (drone) görüldüğünü bildirdi.

Londra’dan gelen bir uçakta kaptan, polis helikopterlerinin havada olduğunu ve uçuştan emin olunamadığını yolculara aktardı.

Havalimanı polisinden yapılan açıklamada, Münih’teki iki pistin de kapalı olduğu ancak kapanma gerekçesinin henüz netleşmediği ifade edildi.

Rusya, Almanya'yı tehdit mi ediyor? Münih Havalimanı dron endişesiyle tekrar kapatıldı - 1. Resim

15 SAAT ÖNCE NE OLDU?

Münih kentindeki uluslararası havalimanında, hava sahasında görülen insansız hava araçları (drone) endişeye sebep oldu.

Yetkililer, en az 17 uçuşun iptal edildiğini açıklarken, yaklaşık 3 bin yolcunun durumdan etkilendiği ve 15 uçağın Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt’a yönlendirildiği açıklandı.

BİR SAAT ARAYLA GÖRÜLDÜ

Federal Polis Sözcüsü Stefan Bayer, ilk drone görüntüsünün yerel saatle 21.30’da, ikinci görüntünün ise bir saat sonra tespit edildiğini bildirdi. Havanın karanlık olması nedeniyle drone’ların türü, büyüklüğü ya da menşei hakkında bilgi verilmedi. Münih Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, uçuşların tamamen "askıya alındığı" ve durumun yetkililere bildirildiği belirtildi.

Rusya, Almanya'yı tehdit mi ediyor? Münih Havalimanı dron endişesiyle tekrar kapatıldı - 2. Resim

AVRUPA'DA GİDEREK ARTIYOR

BBC’nin haberine göre, son haftalarda Avrupa’daki birçok havalimanı, kimliği belirsiz drone’lar nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Danimarka ve Norveç’te havaalanları ile askeri bölgelerin yakınında drone görülmesi üzerine Kopenhag ve Oslo havalimanları kapatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kopenhag’da yapılan Avrupa Birliği zirvesinde de bu konunun ele alındığı biliniyor. Aynı dönemde Polonya hava sahasına 20 Rus drone’unun girdiği, Rus MiG-31 savaş uçaklarının ise Estonya hava sahasını ihlal ettiği açıklanmıştı.

Moskova yönetimi iddiaları reddederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi’de yaptığı konuşmada Danimarka’ya yönelik drone iddialarını "gülerek" reddetti.

Dünyanın her yerine 1 saate teslimat: Uzaydan kargo dönemi başlıyor!
