TFF 1'inci Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında 21 Kasım Cuma, 22 Kasım Cumartesi, 23 Kasım Pazar, 24 Kasım Pazartesi yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu.
21 Kasım Cuma
20.00 Manisa FK-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
22 Kasım Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar
13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK: Turgut Doman
16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor: Adnan Deniz Kayatepe
23 Kasım Pazar
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK: Gürcan Hasova
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay
19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor: Alper Akarsu
24 Kasım Pazartesi
20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer: Burak Pakkan