MHK duyurdu: Süper Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında 22 Kasım Cumartesi, 23 Kasım Pazar ve 24 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
22 Kasım Cumartesi
14.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Ozan Ergün
23 Kasım Pazar
14.30 Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz
17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan
20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Çağdaş Altay
24 Kasım Pazartesi
20.00 Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler
