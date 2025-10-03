Münih Havalimanı'nda drone alarmı! Uçuşlar durdu, binlerce yolcu mahsur kaldı

Almanya’nın Münih kentindeki uluslararası havalimanında, hava sahasında görülen insansız hava araçları (drone) endişeye sebep oldu. Yetkililer, en az 17 uçuşun iptal edildiğini açıklarken, yaklaşık 3 bin yolcunun durumdan etkilendiği ve 15 uçağın Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt’a yönlendirildiği açıklandı.

BİR SAAT ARAYLA GÖRÜLDÜ

Federal Polis Sözcüsü Stefan Bayer, ilk drone görüntüsünün yerel saatle 21.30’da, ikinci görüntünün ise bir saat sonra tespit edildiğini bildirdi. Havanın karanlık olması nedeniyle drone’ların türü, büyüklüğü ya da menşei hakkında bilgi verilmedi. Münih Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, uçuşların tamamen "askıya alındığı" ve durumun yetkililere bildirildiği belirtildi.

AVRUPA'DA GİDEREK ARTIYOR

BBC’nin haberine göre, Son haftalarda Avrupa’daki birçok havalimanı, kimliği belirsiz drone’lar nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Danimarka ve Norveç’te havaalanları ile askeri bölgelerin yakınında drone görülmesi üzerine Kopenhag ve Oslo havalimanları kapatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kopenhag’da yapılan Avrupa Birliği zirvesinde de bu konunun ele alındığı biliniyor. Aynı dönemde Polonya hava sahasına 20 Rus drone’unun girdiği, Rus MiG-31 savaş uçaklarının ise Estonya hava sahasını ihlal ettiği açıklanmıştı.

Moskova yönetimi iddiaları reddederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi’de yaptığı konuşmada Danimarka’ya yönelik drone iddialarını "gülerek" reddetti.

BİNLERCE YOLCU MAHSUR KALDI

Münih’teki olay binlerce yolcuyu havalimanında mahsur bırakırken, yolcular için kamp yatakları kuruldu, battaniye, içecek ve yiyecek ikram edildi.

Olay, kentin her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Oktoberfest festivalinin sürdüğü günlerde yaşandı.