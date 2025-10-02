Zelenskiy'den görülmemiş Putin uyarısı! "Hedefi Avrupa'yı yıkmak"

Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa’daki son insansız hava aracı (İHA) ihlallerinin Rusya’nın saldırganlığını tırmandırma niyetinde olduğunu gösterdiğini belirterek, ülkesinin bu tehditlere karşı edindiği savaş tecrübelerini Avrupa ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

"AMAÇLARI AVRUPA'YI YIKMAK"

Yaklaşık 50 ülke liderinin katıldığı ve Kopenhag’da sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen zirvede konuşan Zelenskiy, “İHA saldırıları yalnızca Ukrayna’yla ilgili değil. Rusya’nın hedefi Batı’yı ve Avrupa’yı yıkmak” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise suçlamaları reddederek Avrupa’nın “histeri” oluşturduğunu, Moskova’nın da Avrupa’daki militarizasyonu yakından izlediğini söyledi. Putin, Rusya’nın cevabının “zamanında ve ciddi” olacağını kaydetti.

RUSYA'YA KARŞI DRON DUVARI PLANI

Zirvede, Rusya’nın muhtemel saldırılarına karşı “drone duvarı” kurulması planı gündeme gelirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa hava sahasını ihlal eden Rus İHA’larının “tereddütsüz imha edilmesi gerektiğini” vurguladı.

Romanya Başbakanı Nicosur Dan da ülkesinin hava sahasını bir sonraki ihlalde İHA’ları düşüreceğini açıkladı.

Öte yandan Macron, Rusya’nın petrol ihracatında kullandığı “gölge filo”ya karşı yaptırımların artırılması gerektiğini belirterek, bu filonun engellenmesinin savaşın finansmanını zayıflatacağını söyledi.

Avrupa Birliği liderleri ayrıca, Ukrayna’ya 140 milyar euroluk yeni kredi sağlamak için dondurulan Rus varlıklarının kullanılmasını tartışıyor. Ancak varlıkların büyük bölümüne ev sahipliği yapan Belçika, muhtemel riskler nedeniyle temkinli yaklaşırken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen riskin sadece Belçika’ya yüklenmemesi gerektiğini ifade etti.