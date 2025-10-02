İstanbul'daki anlaşma sonrası büyük takas! Rusya-Ukrayna arasında 185'er esir asker vatanına döndü

Rusya ve Ukrayna, bu yıl İstanbul’da yapılan anlaşmalar kapsamında 185’er asker takasını gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, bakanlığın ayrıca 20 sivilin de kendisine teslim alındığı bildirildi.

Rus askerleri ve siviller, gerekli psikolojik ve tıbbi desteklerin sağlandığı Belarus’ta bulunuyor. Bakanlık, “Tüm iade edilen Rus askerleri ve siviller, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için Rusya'daki sağlık kuruluşlarına sevk edilecek” ifadesini kullandı.

185 ASKER, 20 SİVİL

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de takası doğruladı. Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, 185 Ukraynalı askerin yanı sıra 20 sivilin de ülkeye döndüğünü belirtti.

Zelenskiy, “Herkes gerekli tüm desteği alacak… Bu değişimlerin gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Zelenskiy ayrıca, Şubat 2022’de başlayan savaşın başından bu yana 7 binden fazla Ukraynalının geri döndüğünü vurguladı.

UKRAYNA-RUSYA BARIŞ MÜZAKERLERİ

Son esir değişimi 24 Ağustos’ta gerçekleşmişti. Rusya ve Ukrayna, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul’da üç tur yeniden barış görüşmeleri yaptı. Bu görüşmeler, büyük esir değişimlerine ve gelecekteki bir barış anlaşmasına dair tarafların taslak mutabakat metinlerinin hazırlanmasına yol açtı.

Alaska’da ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen zirvenin ardından ivme kazanan barış süreci ise şimdilik durma noktasına geldi.

Wall Street Journal’ın Amerikan yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Ukrayna’ya Rusya’nın enerji altyapısına yönelik uzun menzilli füze saldırıları için istihbarat desteği sağlayacak. Trump yönetimi, Kiev’e güçlü silahlar göndermeyi değerlendiriyor; bu silahlar, Rusya’daki daha fazla hedefin menzil içinde olmasını sağlayabilir.