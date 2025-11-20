Bir ilde daha 'gıda zehirlenmesi' şüphesi! 6 öğrenci hastanede
Trabzon'da 6 ortaokul öğrencisi 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tedavisi devam ediyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 6 öğrenci, okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.
