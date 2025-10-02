170 uzmandan Almanya'ya 'İsrail' uyarısı! Tarihi bildirgeye imza attılar

Almanya'nın "Staatsraeson (devlet aklı)" doktrinini terk etmesi ve bunun yerine Orta Doğu politikasını uluslararası hukuka, Alman Anayasası'na ve daha geniş tarihsel sorumluluk anlayışına dayandırması gerektiği vurgulanan bildirgeye 170'ten fazla Orta Doğu uzmanı imza koydu.

ÇOK SAYIDA UZMANDA ORTAK HAREKET

Orta Doğu uzmanları Philip Holzapfel, Daniel Gerlach ve Muriel Asseburg'un hazırladığı bildirgeye soykırım araştırmacısı Ömer Bartov, Orta Doğu uzmanı Kristin Helberg, yazar Charlotte Wiedemann, eski Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski İsrail Büyükelçisi Ilan Baruch ile çok sayıda uluslararası hukuk, siyaset bilimi ve diplomasi uzmanı destek verdi.

ALMANYA'DAN, ULUSLARARASI HUKUKU DIŞ POLİTİKASININ TEMELİNE KOYMASINI İSTEDİLER

Almanya'ya İsrail'e koşulsuz destek politikasından vazgeçmesi için çağrıda bulunulan bildirgede, Nazi döneminde milyonlarca Yahudi'nin katledildiği soykırım nedeniyle bu ülkenin Yahudilere karşı tarihsel sorumluluğunun olduğunun kabul edildiği belirtildi. "Ancak bu sorumluluğun, özellikle Gazze'de devam eden savaş suçları ışığında mevcut İsrail hükümetinin tüm eylemlerine koşulsuz destek verilmesini gerektirdiği şeklinde yanlış yorumlanmaması gerekiyor." uyarısında bulunulan bildirgede Almanya'dan uluslararası hukuku dış politikasının temeline koyması, eşit haklara dayalı barış çabalarına öncelik vermesi ve 1967 sınırları içinde Filistin Devletini daha fazla gecikmeden tanıması istendi.

Öncelikle İsrail'in güvenliğine odaklanan politikanın, Almanya'nın uluslararası güvenilirliğini zedelediğine ve giderek hukuk ve anayasayla çeliştiğine işaret edildi. Uzmanlar, ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurması gerektiğini vurguladı.