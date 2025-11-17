Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yönelik dikkat çekici bir açıklama geldi. Brüksel, uzun süredir tartışma konusu olan vize süreçlerinde yeni bir kolaylaştırma adımının devreye alındığını duyurdu. AB Komisyonu’nun üst düzey yetkilisi Gert Jan Koopman, Türkiye’nin Avrupa için “kilit ortak” olduğunu vurgulayarak hem ekonomik entegrasyonun hem de siyasi diyaloğun güçlendiğini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman, Brüksel’de düzenlenen AB-Türkiye İş Zirvesi’nde Türkiye’nin konumunun Avrupa için stratejik önem taşıdığını açıkladı.

DEİK ve European Business Summit işbirliğiyle gerçekleştirilen zirvede konuşan Koopman, Türkiye ile AB ekonomilerinin iç içe geçmiş yapısına dikkat çekti.

"TÜRKİYE, AB'NİN KİLİT ORTAĞIDIR"

Koopman, Türkiye’nin yalnızca AB’ye aday ülke değil, aynı zamanda NATO üyesi olarak Avrupa güvenliğinin merkezinde yer aldığını belirtti. Ticaret, ekonomi ve karşılıklı çıkar alanlarında Türkiye’nin AB için vazgeçilmez konumda olduğu mesajını verdi.

Türkiye’nin göç yönetimi ve terörle mücadelede güvenilir ortak olduğunu hatırlatan Koopman şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye, bölgesel istikrara katkı sunan belirleyici bir aktördür. Aynı zamanda bölgesel bağlantısallığa da kilit önemde katkı sağlamaktadır."

SURİYE, UKRAYNA, KAFKASYA: TÜRKİYE KRİTİK NOKTADA

Koopman, Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle Avrupa'nın karşı karşıya olduğu pek çok önemli başlıkta merkezi bir rol üstlendiğini söyledi. Türkiye’nin Suriye dosyasında, Rusya-Ukrayna savaşında ve Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması konusunda "kilit ülke" olduğunu yineledi.

AB–TÜRKİYE DİYALOĞUNDA YENİ DÖNEM MESAJI

Türkiye ile AB arasında diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Koopman, iki tarafın ortak çıkarlarının büyük olduğunu ifade etti. Ekonomik işbirliği alanında ilerleme sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin Avrupa vizyonunun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Koopman, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Avrupa, sadece siyasi bir proje değildir. Paylaşılan bir birlikte hayata, ortak refah ve barış vizyonudur. Türkiye ise tarihi geçmişi ve dinamizmiyle bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır."

ÇOK GİRİŞLİ VİZELERDE KOLAYLIK

Koopman, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun hala önemini koruduğunu belirtti. Kıbrıs meselesinde müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilerleme görülmesi halinde Gümrük Birliği güncellemesinin de hızlanacağını açıkladı.

Vize konusunda son alınan kademelendirme kararıyla uzun süreli çok girişli vizelerde kolaylık sağlandığını aktardı.

AB KOMİSYONU, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DİRENÇLİ KALMAYA DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ

Diğer yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,4 büyüyerek dirençli kalmaya devam edeceğini ve büyümenin 2027'de yüzde 4'e yükseleceğini öngördü.

Komisyonun "Avrupa Ekonomik Öngörüsü 2025 Sonbahar" raporu yayımlandı.

Rapora göre, sıkı para politikasına rağmen Türkiye ekonomisinde iç talep yılın ilk yarısında güçlü seyrini sürdürdü. Ekonomik büyüme ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,8 oldu. Hane halkı tüketimi ve yatırımlarda büyüme yıllık bazda sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 8,8 olarak hesaplanırken, üçüncü çeyrekte de ekonomik performansın genel olarak değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Ekonominin dirençli kalarak bu yıl ve 2026'da yüzde 3,4 büyüyeceği öngörülüyor. Büyümenin 2027'de ise yüzde 4'e yükselmesi bekleniyor.

Hane halkı tüketiminin, yüksek altın fiyatlarının getirdiği servet etkisi ve istihdamdaki artışın devam etmesiyle desteklenerek, ekonomik büyümenin ana itici gücü olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de finansal şartar ve ekonomik görünümün iyileşmesiyle yatırımların istikrarlı şekilde artması beklenirken, ticaret ve cari işlemler açığının genel olarak istikrarlı kalacağı öngörülüyor.

MÜZEYYEN BIYIK

