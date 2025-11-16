Mısır Parlamentosu, vize ücretlerine büyük zam içeren düzenlemeyi onayladı. Tek girişli vize 25 dolardan 45 dolara çıkıyor. Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ülkeye giriş artık çok daha pahalı olacak.

Orta Doğu’nun gözde turizm merkezlerinden Mısır, vize ücretlerine kapsamlı bir zam hazırlığında. Parlamento, ülkeye giriş vizelerine yüzde 80’e yaklaşan artış getiren düzenlemeyi onayladı. Son yıllarda Türk turistlerin akın ettiği Mısır’a seyahat, yeni ücretlerle birlikte ciddi şekilde pahalılaşacak.

Yasa kesinleştiğinde, tek girişli vize 25 dolardan 45 dolara yükselecek. Ayrıca sınır kapılarında ve konsolosluklarda verilen her vize için 20 dolara kadar ek "hizmet bedeli" alınacak.

TURİZM SEKTÖRÜ AYAĞA KALKTI

Turizm temsilcileri, ücret artışının sektöre zarar vereceğini belirterek hükümete düzenlemeye müdahale çağrısı yaptı. Özellikle Türkiye, Avrupa ve ABD’den gelen turistlerin yeni ücretlerden olumsuz etkileneceği değerlendirilmekte.

Mısır’da vize ücretleri en son 2014’te artırılmış, tek girişli vize 15 dolardan 25 dolara yükseltilmişti.

Çok girişli vize ücretlerine ise 2017’de zam yapılmıştı. Halihazırda beş yıl geçerli, 700 dolarlık özel bir çok girişli vize de bulunuyor.

ZAMLARIN ARKA PLANINDA ARTAN TURİST İLGİSİ Mİ VAR?

Mısır yönetiminin vize fiyatlarını yükseltme planının, Kahire’de açılması beklenen Büyük Mısır Müzesi ile artan turizm ilgisiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Ülkeye yönelik turist akışının hızla büyümesi, Mısır’ın gelir artırma hedeflerini tetiklemiş durumda.

İddialara göre vize artışları bu yılın sonlarına doğru resmen yürürlüğe girebilir.

