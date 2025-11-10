Karadağ Başbakanı mecliste Türkiye sorusundan kaçtı! Vize hamlesinin arkasında kim var?

Karadağ’da, Türk vatandaşlarına yönelik haksız tutuklamalar ve ardından yürürlüğe konulan vize zorunluluğu, ülke siyasetinde tartışmalara neden oldu. Muhalefet milletvekilleri, Başbakan Milojko Spajić’in mecliste konuya ilişkin açıklama yapmasını talep etti ancak iktidar partileri bu öneriyi reddetti.

OLAYIN FİTİLİNİ "BIÇAKLAMA OLAYI" ATEŞLEDİ

Ekim ayı sonunda başkent Podgorica’da yaşanan bir bıçaklama olayının ardından, polis iki Türk vatandaşını gözaltına aldı. Her iki kişi kısa süre içinde serbest bırakılmasına rağmen, olay Karadağ’daki Türk toplumuna yönelik linç kampanyasına dönüştü.

Türklere ait bazı işletmelerin saldırıya uğraması, araçların ateşe verilmesi ve ırkçı sloganların yükselmesi ülkedeki tansiyonu artırdı.

VİZE MUAFİYETİ ASKIYA ALINDI

Olayların ardından hükümet, Türkiye ile yürürlükte olan vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı. Karadağ basını, kararın iç siyasetteki milliyetçi baskılara karşı bir “denge adımı” olarak görüldüğünü yazdı.

TÜRK YATIRIMLARI İLK SIRADA

Karadağ Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye ülkeye yapılan yabancı yatırımlarda birinci sırada bulunuyor.

2025’in ilk sekiz ayında Türkiye’den gelen doğrudan yatırım 92 milyon euroyu aştı.

Karadağ’da faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin Türk şirketi, ülke ekonomisinin en aktif yabancı yatırımcı grubunu oluşturuyor.

ANKARA'DAN TEMKİNLİ SESSİZLİK

Türk diplomatik kaynaklar, Karadağ’daki gelişmeleri “yakından ve temkinli biçimde” izlediklerini belirtti.

Kaynaklara göre, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin büyüklüğü dikkate alındığında, vize kararının uzun süreli olmayacağı öngörülüyor.

PODGORİCA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI KONUŞTU

Podgorica’da yaşayan Türk vatandaşları, yaşanan olayların ardından Gazete Oksijen'e konuştu. Türk işletmeciler, kendilerini “hedefsiz bir öfkenin kurbanı” olarak gördüklerini belirtti.

Restoran sahibi Tahir Yılmaz, “Yedi ay önce 300 bin euroluk yatırım yaptım, bir haftada 25 bin euro zarar ettim. Sigorta bile kasko yapmayı reddetti. Türkler olarak burada sahipsiziz.” dedi.

Araç kiralama firması sahibi Esra Özrazgat ise, “Fiziksel bir saldırıya uğramasak da psikolojik olarak çok yıprandık. Evimizin önünden ‘Türkleri deport edin’ diye bağırarak geçen gruplar oldu. Kendimizi artık güvende hissetmiyoruz.” sözleriyle yaşadıkları tedirginliği anlattı.

Turizm işletmecisi Alperen Kısacık da “Bu ülkeye huzur bulmak için geldik ama son haftalarda bütün düzenimiz bozuldu. Türk işletmelerine zarar verildi, araçlar yakıldı. Buna rağmen birçok Karadağlı, ‘Biz sizin yanınızdayız’ diyerek destek verdi.” ifadelerini kullandı.