Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Karadağ’da Türkiye ithamı ters tepti! Muhalefet, 'Başbakan özür dileyip istifa etsin' dedi

Karadağ’da Türkiye ithamı ters tepti! Muhalefet, 'Başbakan özür dileyip istifa etsin' dedi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Karadağ’da Türkiye ithamı ters tepti! Muhalefet, &#039;Başbakan özür dileyip istifa etsin&#039; dedi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Karadağ’da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının haksız yere suçlandığı saldırı olayıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı. İddiaların asılsız olduğunun anlaşılması, ülke siyasetinde büyük krize neden oldu. Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Amina Cikotic, Başbakan Milojko Spajic’in istifa etmesi ve Karadağ’ın Türkiye’den resmi olarak özür dilemesi çağrısında bulundu.

Karadağ’da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının suçlandığı saldırı olayında iddiaların asılsız çıkması ülke siyasetini karıştırdı.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Amina Cikotic, Başbakan Milojko Spajic’in istifa etmesi ve Karadağ’ın Türkiye’den resmi olarak özür dilemesi gerektiğini söyledi.

"HÜKÜMET KORKTU"

Cikotic, olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alan Başbakan Spajic’in toplumu yatıştırmak yerine kışkırtıcı bir tutum sergilediğini belirtti.

"Bir başbakanın kriz dönemlerinde halkı sakinleştirmesi anayasal bir sorumluluktur" diyen Cikotic, hükümetin yabancı düşmanlığını ve İslamofobik söylemleri körüklediğini aktardı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da “bıçaklama olayına karıştıkları” iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşının suçsuz oldukları belirlendi.
 Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da “bıçaklama olayına karıştıkları” iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşının suçsuz oldukları belirlendi.

"BAŞBAKAN İSTİFA ETMELİ"

Cikotic, Spajic’in korku iklimini kendi çıkarları için kullandığını, bu tavrın Karadağ’ın uluslararası itibarını zedelediğini ve önemli bir müttefik olan Türkiye ile ilişkileri riske attığını söyledi.

"Ülkenin medeni karakterini korumak istiyorsak açık konuşmalıyız. Birinin Türk, Müslüman ya da yabancı olması sorun değil" sözleriyle Spajic’in istifasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

"KARADAĞ, TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Türk vatandaşlarının olayla ilgisinin olmadığı resmen ortaya çıktıktan sonra Cikotic, hükümetin hatasını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

"Eğer Türk vatandaşlarının hiçbir ilgisi yoksa, son günlerde oluşturulan atmosfer tehlikeli bir noktaya ulaşmıştır. Karadağ Türkiye’den özür dilemeli, vizesiz seyahatin askıya alınması kararı derhal geri çekilmelidir" şeklinde konuştu.

NELER OLMUŞT?

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, olay nedeniyle tutuklanan iki kişinin saldırıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığını ve serbest bırakıldıklarını açıkladı.

Cikotic, nefret söylemleri yayanların da yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Kurumlar duygularla değil, gerçeklerle hareket etmeli" ifadesini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

Salatalık hilesi infiale neden olmuştu! Savcılık engelli pazarcı için harekete geçtiŞube önüne park eden PTT araçları engellilere yol vermedi, söylenenler çileden çıkardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
THY’den 300 milyon euroluk hamle: İspanya pazarına giriyor - DünyaTHY’den 300 milyon euroluk hamle!Hesabına yanlışlıkla 34 kişinin maaşı yatırıldı, parayı alıp dava açtı: Zorunda değilim - DünyaHesabına yanlışlıkla 34 kişinin maaşı yatırıldı, parayı alıp dava açtıMilli İstihbarat Akademisi’nden Somali raporu: Türkiye’nin enerji planı Afrika’da devreye girdi - DünyaTürkiye’nin enerji planı Afrika’da devreye girdiAlmanya talip oldu! "Türkiye’den İHA almayı düşünmeliyiz" - Dünya'Türkiye’den İHA almayı düşünmeliyiz'Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi: 105 metrekarede on binlerce böcek yaşıyor - DünyaDünyanın en büyüğü! Üzerinde on binlerce böcek yaşıyorLavrov gözden düştü mü? Kremlin'den açıklama geldi - DünyaLavrov görevden alınacak mı? Cevap geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...