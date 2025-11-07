Karadağ’da Türkiye ithamı ters tepti! Muhalefet, 'Başbakan özür dileyip istifa etsin' dedi

Karadağ’da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının suçlandığı saldırı olayında iddiaların asılsız çıkması ülke siyasetini karıştırdı.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Amina Cikotic, Başbakan Milojko Spajic’in istifa etmesi ve Karadağ’ın Türkiye’den resmi olarak özür dilemesi gerektiğini söyledi.

"HÜKÜMET KORKTU"

Cikotic, olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alan Başbakan Spajic’in toplumu yatıştırmak yerine kışkırtıcı bir tutum sergilediğini belirtti.

"Bir başbakanın kriz dönemlerinde halkı sakinleştirmesi anayasal bir sorumluluktur" diyen Cikotic, hükümetin yabancı düşmanlığını ve İslamofobik söylemleri körüklediğini aktardı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da “bıçaklama olayına karıştıkları” iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşının suçsuz oldukları belirlendi.

"BAŞBAKAN İSTİFA ETMELİ"

Cikotic, Spajic’in korku iklimini kendi çıkarları için kullandığını, bu tavrın Karadağ’ın uluslararası itibarını zedelediğini ve önemli bir müttefik olan Türkiye ile ilişkileri riske attığını söyledi.

"Ülkenin medeni karakterini korumak istiyorsak açık konuşmalıyız. Birinin Türk, Müslüman ya da yabancı olması sorun değil" sözleriyle Spajic’in istifasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

"KARADAĞ, TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Türk vatandaşlarının olayla ilgisinin olmadığı resmen ortaya çıktıktan sonra Cikotic, hükümetin hatasını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

"Eğer Türk vatandaşlarının hiçbir ilgisi yoksa, son günlerde oluşturulan atmosfer tehlikeli bir noktaya ulaşmıştır. Karadağ Türkiye’den özür dilemeli, vizesiz seyahatin askıya alınması kararı derhal geri çekilmelidir" şeklinde konuştu.

NELER OLMUŞT?

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, olay nedeniyle tutuklanan iki kişinin saldırıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığını ve serbest bırakıldıklarını açıkladı.

Cikotic, nefret söylemleri yayanların da yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Kurumlar duygularla değil, gerçeklerle hareket etmeli" ifadesini kullandı.