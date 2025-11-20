İskoçya’nın Aberdeen şehrinde otobüs şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Kyle Howles ve yaşlı bir adam arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönerken sürücü, 77 yaşındaki adamı araçtan iterek yere düşürdü. Olayda yaşlı adamın omzunun kırıldığı bildirilirken, o anlar araç içindeki kameralara saniye saniye yansıdı.

Dehşete düşüren görüntüler, İskoçya’nın Aberdeen şehrinden geldi. Otobüs şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Kyle Howles ve yaşlı bir adam arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü! Otobüs şoförü yolcuyu dışarı fırlattı

YAŞLI ADAMI DIŞARI ATTI

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönerken, şoförün adamı araçtan inmesi konusunda uyardığı, inmemesi üzerine dışarı attığı görülüyor. Korkunç olayda yere düşen yaşlı adamın sağlık yetkilileri tarafından yapılan muayene sonucu omzunun çıktığı bildirildi.

"20 YAŞ GENÇ OLSAYDIN NELER YAPARDIM"

11 Kasım’da adam yaralama suçundan yargılanan Howles’ın yaşlı adamı "20 yaş daha genç olsaydın sana neler yapardım" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

Sürücünün daha önce de bir bisikletliyle tartıştığı ortaya çıkarken, adama 320 sterlin (yaklaşık 18 bin TL) ceza kesildi.

