İskoçya’nın Ayr kentinde yaşayan 22 yaşındaki Darcie Hamilton, çocukluğundan bu yana kontrol edilemeyen aşırı terleme, tıbbi adıyla hiperhidroz adı verilen hastalıkla mücadele ediyor. Yıllarca rahatsızlığını gizlemeye çalıştığını söyleyen genç kız, henüz 14 yaşındayken okulu bıraktığını kaydetti. Öte yandan aşırı terlemesi sebebiyle vücudunda yaralar oluşan Darcie yaşadığı zorlukları bir bir anlattı.

14 YAŞINDAYKEN OKULU BIRAKTI

10 yaşındayken arkadaşlarından daha fazla terlediğini fark eden Darcie, bunu yıllarca ailesinden gizledi. Zaman zaman günde 3 kez kıyafet değiştirdiğini, günde beş kez duş aldığını ve toplum içine çıkmak istemediğini söyleyen Darcie, akran zorbalığı sebebiyle henüz 14 yaşındayken okulu bıraktı.

VÜCUDUNDA YARALAR OLUŞMAYA BAŞLADI

Hastalığı giderek şiddetlenen genç kızın vücudunda yara ve döküntüler oluşmaya başladı. 2019’da doktora giden Darcie’ye hiperhidroz teşhisi konuldu. Semptomları hafifletmek için ise botoks tedavisine başlandı.

RAHAT BİR NEFES ALMIŞTI AMA...

2019’dan 2025’e kadar süren tedavisi boyunca semptomları hafifleyen genç kız rahat bir nefes aldığını belirtse de bu yılın başlarında tedavi NHS tarafından karşılanmamaya başladı. Hastane yönetiminden gelen bir mektupta tedavinin kaldırılmasının, ülke çapındaki doktor eksikliğinden kaynaklandığı bildirildi.

“GERÇEK BİR RAHATSIZLIK OLARAK CİDDİYE ALINMIYOR”

Tedavinin kesilmesinin ardından adeta yıkıldığını belirten Darcie, "Hiperhidroz gerçek bir tıbbi rahatsızlık olarak ciddiye alınmıyor. Bence insanlar terleyen birini gördüklerinde iğrenç olduklarını düşünüp dalga geçiyorlar. Bu gerçek bir tıbbi rahatsızlık ve bununla yaşayan gerçek insanlar var." ifadelerinde bulundu.

Yetkililerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Hiperhidroz için verilen Botulinum toksini NHS tarafından rutin olarak sağlanmamaktadır. Bu durumun etkileyebileceği tüm hastalarımızdan özür dileriz. ” ifadelerine yer verildi.

