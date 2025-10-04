Rus İHA'sı Ukrayna'da tren istasyonunu hedef aldı! Onlarca yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin kuzeydoğusundaki Sumi bölgesinde yer alan bir tren istasyonuna Ruslara ait insansız hava aracı (İHA) tarafından saldırı düzenlendiğini, bu saldırıda en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy, Şostka istasyonuna yönelik saldırıyı 'vahşi' olarak nitelendirirken; "Şu ana kadar aralarında yolcuların ve demiryolu personelinin de bulunduğu en az 30 mağdur olduğunu biliyoruz" dedi.

Saldırının gerçekleştiği nokta, Rusya sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunuyor.

"ONLARI DURDURABİLECEK TEK ŞEY GÜÇ"

Ukrayna lideri saldırıdan sonra alevler içinde kalan, metal aksamı bükülmüş ve camları kırılmış bir tren vagonunun yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Rusların, sivilleri hedef aldıklarını bilmemeleri imkânsız" ifadelerini kullanan Zelenskiy, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Sumi bölgesindeki tren istasyonuna acımasız bir Rus drone saldırısı düzenlendi. Tüm acil servis ekipleri zaten olay yerinde ve yaralılara yardım etmeye başladı. Yaralılarla ilgili tüm bilgiler tespit ediliyor. Şu ana kadar en az 30 mağdurun olduğu biliniyor. İlk raporlar, saldırı sırasında hem Ukrzaliznytsia personelinin hem de yolcuların yerde bulunduğunu gösteriyor.

Rusların sivilleri vurduklarının farkında olmamaları mümkün değil. Bu, dünyanın görmezden gelmemesi gereken bir terör eylemidir. Rusya her gün insanların yaşamına son veriyor. Ve onları durdurabilecek tek şey güçtür. Avrupa ve Amerika’dan kararlı açıklamalar duyduk, artık bunları gerçeğe dönüştürme zamanı."