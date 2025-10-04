Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gönül Dağı nerede çekiliyor? Dizideki Gedelli köyü gündemde

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla da seyircileri ekran başına kilitliyor. Anadolu'nun bozkır kültürü ve eşsiz tabiat manzaralarını ekranlara taşıyan dizi, 6. sezonunda da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor? Dizideki Gedelli köyü gündemdeki yerini koruyor.

TRT 1 ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonunda da izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin 6. sezonu ilgiyle takip edilirken, “Gönül Dağı nerede çekiliyor?” sorusu arama motorlarında öne çıkıyor. Ayrıca, dizide geçen Gedelli köyünün nerede olduğu merak ediliyor. İşte Gönül Dağı dizisinin çekim yerlerine dair merak edilenler.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cumartesi akşamları saat 20.00'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Anadolu'nun bozkır kültürünü en ince ayrıntısına kadar ekranlara taşıyan dizi, seyircilere tabiat manzaraları eşliğinde adeta görsel bir şölen sunuyor. 

Sivrihisar'ın kırsal bölgeleri, dizinin ana mekanı olan Gedelli köyünü canlandırmak için kullanılıyor. İlçedeki taş evler, dar sokaklar ve doğal güzellikler, dizinin görsel estetiğine güç katıyor.

Gönül Dağı dizisi, bu mekanların sunduğu atmosfer sayesinde bozkırda geçen bir Anadolu masalını seyirciye aktarıyor. Sivrihisar, aynı zamanda Nasreddin Hoca’nın memleketi olarak biliniyor.

DİZİDEKİ GEDELLİ KÖYÜ GÜNDEMDE

Gönül dağı dizisinde sıkça adından söz edilen Gedelli köyü, senaryoya göre Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köy olarak tasvir ediliyor. Fakat bu bilgi doğru değil. Çünkü çekimler Niğde’de değil, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılıyor.

Gedelli köyü dizinin kurgusal bir mekanı da olsa, Sivrihisar’ın kırsal alanları ve Hamamkarahisar köyü gibi bölgeler, bu köyü gerçekmiş gibi gösteriyor.

