Mantar toplarken ayı saldırdı! Bir kadın öldü, diğeri kayıp

Japonya’nın kuzeyinde bulunan Miyagi bölgesindeki dağlık alana mantar toplamak için giden dört kişilik grupta bulunan 70'li yaşlardaki iki kadın, bir süre sonra gruptan ayrıldı. İki kadından biri ayı saldırısında hayatını kaybederken, diğeri kayboldu.

Kuzey Miyagi bölgesinden bir polis yetkilisi yaptığı açıklamada, “Bir kadının hayatını kaybettiği kesinleşti. Diğer kadını arama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

YARALAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILDI

Yerel medya, gruptaki bir kişinin polisi arayarak arkadaşının ayı saldırısına uğradığını bildirdiğini aktardı. Kamu yayın kuruluşu NHK ise, kadının vücudundaki yaralar üzerinden yapılan ilk değerlendirmelere göre saldırının bir ayı tarafından gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Aynı dönemde Nagano vilayetinde de benzer bir olay yaşandı. Asahi Shimbun gazetesine göre, bölgede çok sayıda pençe izinin bulunduğu alanda 78 yaşında bir adamın cansız bedeni bulundu.

Polis, bu olayda da ölüm nedeninin ayı saldırısı olduğunu değerlendiriyor.

AYI SALDIRILARI ARTIYOR

Japonya genelinde son yıllarda ayı saldırılarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Uzmanlara göre bu durum, kırsal bölgelerdeki insan nüfusunun azalması ve iklim değişikliği gibi çevresel faktörlerden kaynaklanıyor. Artan risk nedeniyle hükümet geçtiğimiz ay, avcıların yerleşim yerlerine yakın bölgelerde tüfek kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla silah yasalarında gevşemeye gitmişti.

BU SENE 5 KİŞİ ÖLDÜ

NHK’nin aktardığı resmi verilere göre, Nisan-Ağustos 2025 arasında ülke genelinde 69 kişi ayı saldırısı nedeniyle yaralanırken, beş kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl ise 219 saldırı gerçekleşmiş ve 6 kişi hayatını kaybetmişti.