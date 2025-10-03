Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'liler İsrail hakkında ne düşünüyor? Çarpıcı anket ortaya koydu

- Güncelleme:
ABD&#039;liler İsrail hakkında ne düşünüyor? Çarpıcı anket ortaya koydu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 59'u İsrail'e karşı olumsuz görüş besliyor. Yüzde 39'unun ise "İsrail'in Hamas'a karşı askeri operasyonlarında çok ileri gittiği" görüşünü taşıdığı ortaya çıktı.

ABD merkezli Pew Anket Şirketi, ülkedekilerin "İsrail ile Hamas arasındaki çatışma" hakkındaki görüşlerini araştıran bir anket gerçekleştirdi.

ABD'liler İsrail hakkında ne düşünüyor? Çarpıcı anket ortaya koydu - 1. Resim

ABD'LİLER İSRAİL HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

22-28 Eylül tarihleri arasında 3 bin 445 kişi üzerinde gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 59'u, İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu bildirdi. Bu oranın 2024 başında yüzde 51 civarında olduğuna dikkat çekildi.

Ankete katılanların yüzde 39'u "İsrail'in Hamas'a karşı askeri operasyonlarında çok ileri gittiği" görüşünü dile getirirken, yine bu oranın 2023'te yüzde 27, 2024'te de yüzde 31 bandında bulunduğuna işaret edildi.

ABD'liler İsrail hakkında ne düşünüyor? Çarpıcı anket ortaya koydu - 2. Resim

Aynı soruda katılımcıların yüzde 10'u İsrail'in yeterince ileri gitmediğini belirtirken, yüzde 16'sı İsrail'in doğru bir yaklaşım sergilediğini öne sürdü, yüzde 33'ü ise "emin olamadığını" dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'i "çok fazla kayırdığını" düşünenlerin oranı ise yüzde 36 çıkarken, yüzde 23 bunu dengeli şekilde yaptığını, yüzde 2'si Trump'un Filistinlileri çok fazla kayırdığını savundu, yüzde 38'i ise bu konuda görüş bildirmedi.

Ankette ayrıca, ABD'nin Filistinlilere yönelik insani yardımları konusunda katılımcıların yüzde 39'u "yeterli olmadığını" belirtirken, yüzde 20'si yeterli, yüzde 9'u da "çok fazla" olarak niteledi, yüzde 35'i ise bir fikri olmadığını kaydetti.

İsrail'in insani yardımları engellemesi sonucu Gazze'de devam eden açlıkla ilgili ise katılımcıların yüzde 55'i "ciddi endişe" duyduğunu beyan ederken, yüzde 25'i "biraz", yüzde 16'sı da "hiç" endişe duymadığını belirtti.

