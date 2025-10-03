Türkiye'nin dört bir yanından Filistin'e destek! Tekne ile Karadeniz'e açıldılar

Filistin halkına destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na müdahalesi sonrası aktivistleri alıkoyması nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar, yürüyüşler ve protestolar düzenledi. Sumud Filosu'nda destek olmak isteyen birçok vatandaş, teknelerle denize açıldı. Artvin (Arhavi), Zonguldak (Kilimli Limanı), Ordu (Sakarya ( Karasu) ve Samsun Limanı'ndan Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan tekneler, yüzlerce vatandaşın katılımıyla uğurlandı.

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Artvin’in Arhavi ilçesinde Filistin’e destek amacıyla Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan tekneler denize açıldı. "Sumud Filosuna" destek için düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde organize edilen programda Arhavi Balıkçı Barınağı’nda toplanan tekne ve gemiler, Karadeniz açıklarında bir süre yol aldıktan sonra Hopa İskelesi’ne ulaştı. Burada toplanan vatandaşlar, denizden gelen konvoyu alkışlarla karşıladı.

İlim Yayma Cemiyeti Artvin Şube Başkanı Hayati Güneri, Filistin davasının insanlığın ortak meselesi olduğunu vurgulayarak "Bugün burada vicdanımızın sesini duyurmak, insanlığın çağrısını yükseltmek için toplandık. Sumud Filosuna destek vermek, Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız" dedi.

Katılımcılar, üzerinde "İnsanlığın Ortak Vicdanı SUMUD Filosuna Selam Olsun", "Direnişin ve Umudun Filosu SUMUD" yazılı pankartlar açtı. Tekbir getiren grup, "Siyonist İsrail Gazze’den Defol" ve "SUMUD’a Selam Direnişe Devam" sloganları attı. Program, okunan dua ile sona erdi. Etkinliğe Hopa Kaymakamı Abdullah Aslan Türk, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILDI

Zonguldak'ın Kilimli Limanı'nda Filistin'e destek amacıyla vatandaşlardan oluşan kalabalık grup, limandan teknelerle Karadeniz'e açılarak Sumud Filosu'na destek verdi. Destek Platformu adına açıklama yapan Kamuran Aşkar, şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 66 bin 500'den fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK ÇAĞRILARI YAPILDI

Sakarya'nın Karasu ilçesinden Sumud Filosu'na destek için tekneler denize açıldı. Karasu ilçesi Yeni Mahalle Fener yanında yapılan etkinlikte, Türk ve Filistin bayraklarıyla alanda toplanan vatandaşlar, 7 Ekim'de başlayan çatışmaların küresel dengeler açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek Filistin halkına destek çağrısını yineledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, program sırasında şöyle konuştu:

Bir yılı aşkın süredir özellikle çocuk ve kadın demeden her türlü zulme maruz kalıp bizim kutsalımızı korumaya çalışan kardeşlerimize vermiş olduğunuz destek için herkese teşekkür ediyorum. Özellikle son günlerde tüm dünyadaki uyanışın başlamış olan bu 7 Ekim hadisesinden sonra dünyaya zalimin kim olduğunu, mazlumun yaşadığı sorunları göstermek adına şehitlerimizin kanı yerde kalmasın diye desteğe ve duaya ihtiyacımız var. Tüm mazlumları, zalimlerin karşısında dik durabilmek için devam edeceğiz. Biz zulme asla sessiz kalmayacağız, zalime geçit vermeyeceğiz

VATANDAŞLAR ELLERİNDE BAYRAKLARLA KATILDI

Samsun’da onlarca gemi ve tekne, Filistin’e destek amacıyla Samsun Limanı'nda bir araya geldi. Tekneler sirenler çalarak denizde kortej oluştururken karadan yüzlerce vatandaş da ellerinde bayraklarla eyleme destek verdi.





Karada ise yüzlerce Samsunlu, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sahil boyunca yürüdü. Vatandaşlar sık sık "Filistin halkı yalnız değildir", "Kahrolsun zulüm" sloganları atarken bazı vatandaşlar ise denizdeki teknelere el sallayarak destek mesajları iletti.

Filistin Destek Platformu Başkanı Ahmet Muştu, şöyle konuştu:

Sumud bizi çelişkiden kurtardı. Sumud küresel ölçekte dayanışma hareketlerinin, sokaklarda yankılanan sloganların sosyal medyada büyüyen kampanyaların ortak adı oldu. Sumud birçok ülkeden 500 yakın aktivistten oluşan bir yardım filosunu adıydı. Farklı renklerden, dillerden gelen bu insanlar bir amaç uğruna bir araya geldiler. Gazze’nin yalnız olmadığını dünyaya haykırmak istediler

Destek programına ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun AK Parti Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"KÜRESEL AHLAKİ KRİZ"

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile düzenlenen program ilk olarak Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan başladı. Balıkçılar, limandan hareket ederek Altınordu ilçesi sahiline geldi. Çok sayıda gemi siren eşliğinde kıyıda bekleyen vatandaşları selamladı, sonrasında ise limana geri hareket etti.



Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşan Filistin'e Destek Platformu Ordu İl Başkanı Olgun Küçük, Gazze'de yaşanan insani felç ve toplu acının artık sadece yerel bir trajedi değil küresel bir ahlaki kriz olduğunu, zulmü durdurmak için yola çıkan, umuda yelken açan Sumud Filosu aktivistlerini selamladığını ve en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını istediklerini dile getirdi.

"GAZZE MÜSLÜMANLARIN OLACAK"

Programa katılan vatandaşlar İsrail'in uyguladığı zulmün insanlık dışı olduğunu ifade ederek, tepkilerini dile getirdiler ve Filistin halkının duacısı olduklarını belirttiler. Vatandaşlar, ‘karınca misali' destek olmaya geldiklerini, İsrail'in zulmünün kabul edilemez olduğunu ve Gazze'nin Müslümanların olacağını belirttiler. Program, Filistin halkı ve tüm Müslümanlar için dua edilmesinin ardından sona erdi.

İNEBOLULU BALIKÇILAR KARADENİZ' E AÇILDI

İstiklal Mücadelesi'nde İstanbul’dan gelen mühimmatı kıyıya taşına kahraman balıkçıların torunundan Sumud Filosu'na destek geldi. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan getirilen, silah ve yardımların gemilerden alınarak limana yanaştırılmasında büyük mücadele veren İnebolulu balıkçılar, bir kez daha Sumud Filosuna destek vermek için tekneleriyle Karadeniz’e açıldı.

Çanakkale Savaşında da en çok şehit veren illerin başında gelen Kastamonu, Gazze’ye yaşanan insanlık dramına da sessiz kalmadı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için çıktığı yolda İsrail'in saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde balıkçılar, tekneleriyle Karadeniz’in serin ve hırçın sularına bir kez daha açıldı.



İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna İsrail ordusuna ait savaş gemileriyle müdahale edilmesini protesto eden çok sayıda vatandaşlar, İnebolu Limanından tekneleriyle sulara açıldı.

İnebolu Limanından düzenlenen programda ayrıca Gazze’de hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

"HER İLÇEDEN KATILIM OLDU"

Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, bu etkinliğe katılan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda İnebolu Limanından çok sayıda vatandaşlar bulunuyor. Katılım çok kalabalık ve güzel oldu. Kastamonu’nun hemen hemen tüm ilçelerinden katılım oldu. Her kesimden her fikirden hem düşünceden insanlar şu anda burada bulunuyor. Kurtuluş Savaşında buraya gelen cephaneler nasıl siyasi görüş, fikir ayrımı olmadan tüm halkımız tarafından cepheye taşındıysa aynı ruhu bugün burada da taşımış olduk" dedi.