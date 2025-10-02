Küresel Sumud Filosu'na uluslararası destek! Avrupa'da binlerce kişi sokaklara döküldü

Avrupa ülkelerinde, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesini ve Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmayı hedefleyen aktivistlerin alıkonulmasını protesto eden binlerce kişi sokaklara döküldü. İsrail’in Küresel Sumud Filosu’ndaki gemileri ve aktivistleri alıkoymasına uluslararası toplumdan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Avrupa’daki birçok ülkede binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukasını kırmayı ve Filistinlilere insanı yardım malzemesi ulaştırmayı hedefleyen aktivistler için eylemler düzenlemeye devam ediyor. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İngiltere ve İrlanda’nın da dahil olduğu ülkelerdeki göstericiler sokakları ve meydanları doldurarak İsrail’in Sumud filosuna yönelik uluslararası hukuka aykırı müdahalesini protesto ediyor.

LİBYA'DA DA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Libyalılar, 2 Ekim 2025'te Trablus'ta Gazze Şeridi ve Sumud Filosu'nu destekleyen bir gösteri sırasında slogan atıyor.



Hollanda’da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan kalabalık, "Yazıklar olsun" sloganları atarak Sumud Filosu’ndaki aktivistlerin alıkonulmasını protesto etti. İrlanda’daki göstericiler ise "Gerektiği süre boyunca limanlarda kalacağız" diyerek gösterilerin alanlarından ayrılmayı reddetti.

Polonya’da bir grup gösterici İsrail’in başkent Varşova’daki Büyükelçiliği önünde toplandı. İskoçya’nın Glasgow kentinde bir araya gelen göstericiler de, "Filistin için özgürlük" yazılı Filistin bayrakları dalgalandırdı. Ayrıca, göstericilerin taşıdığı afiş ve pankartlardaki "Her şeyi durduralım" yazıları da dikkat çekti.

Manchester şehrinde de toplanan göstericiler, "Gazze’yi aç bırakmayı durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail’in Gazze’deki soykırımını kınadı. İsrail’in müdahalesine sert tepkilerin yükseldiği İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelen göstericiler Sumud Filosu’na yönelik yasa dışı müdahaleyi kınarken İtalyan sendikaların çağrısıyla yarın ülkede gerçekleştirilmesi beklenen greve verecekleri destekleri yineledi.

BELÇİKA'DAKİ GÖSTERİCİLER AB MERKEZİNE YÜRÜDÜ

Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan kalabalık da şehirdeki yolları trafiğe kapatarak, Avrupa Birliği (AB) merkez binası önüne yürüyüş gerçekleştirdi. AB merkezi önündeki kalabalık, Gazze’deki savaşın sonlandırılmasına yönelik sloganlar atarken AB kurumlarını da Gazze ile dayanışmaya çağırdı.

FRANSA'DA FİLİSTİN YAŞAYACAK PANKARTLARI AÇILDI

Fransa'da göstericiler, Filistinlilerle dayanışma gösterisinde ve 2 Ekim 2025'te Paris'teki Place de la Republique'te İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmesini kınamak için "Filistin yaşayacak" yazılı bir pankart taşıdı. Siyasetçiler ve aktivistler, Birleşmiş Milletler tarafından kıtlık ilan edilen Gazze'ye ablukayı kırmayı ve yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

İSPANYA'NIN BİRÇOK ŞEHRİNDE GÖSTERİLER SÜRÜYOR

İspanya genelinde gerçekleştirilen gösterilerde ise birçok şehirde sokaklarda Filistin bayrakları ile yürüyüşler düzenlenerek, Filistin ‘e destek sloganları atıldı. Binlerce kişinin bir araya geldiği meydanlarda İsrail’in bölgede neden olduğu insanlık krizi kınanırken, çeşitli performanslar gerçekleştirilerek Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekildi.

ALMANYA'DA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİNASI KIRMIZIYA BOYANDI

Almanya’da ise iki göstericinin başkent Berlin’deki Dışişleri Bakanlığı binasının duvarını kırmızıya boyadığı görüntüler kameralara yansıdı.

ÖĞRENCİLER, BREZİLYA'DA GÖSTERİ DÜZENLİYOR

Öğrenci hareketleri üyeleri, 2 Ekim 2025'te Filistinlilerle dayanışma göstermek ve Küresel Sumud Filosu'nun İsrail ordusu tarafından durdurulmasını kınamak için Brasilia'da gösteri düzenliyor.

MEKSİKA'DA BİNLERCE KİŞİ SOKAKTA

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nu durdurması üzerine Çarşamba günü Latin Amerika'nın çeşitli kentlerinde binlerce kişi gösteri düzenledi. Meksika'nın başkenti Meksiko, Bogota, Buenos Aires ve Montevideo gibi kentlerde protestolar düzenlendi. Meksikalı göstericiler, Meksiko'daki ülkelerinin Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanarak İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan yedi Meksika vatandaşı da dahil olmak üzere uluslararası filonun tüm üyelerinin serbest bırakılması yönündeki uluslararası çağrılara katıldı.