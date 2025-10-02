Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gazze’de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumud Filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze’deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet hâlinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.

Bizim şu birlikteliğimiz tam anlamıyla bir gönül birlikteliğidir. 24 yıl boyunca bize dair dile getirdikleri olumsuz öngörüler hep boşa çıktı. Partimize attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı. Partimiz kadroları arasına nifak sokma girişimleri hüsranla neticelendi.

Bizi anlamak yerine, kendileriyle karıştırdılar ve her defasında yanıldılar. İktidar olarak 1 ay sonra 23 senemizi tamamlıyoruz fakat AK Parti'ye şaşı bakanlarda halen hiçbir değişim emaresi göremiyoruz. 24 senede defalarca çuvallamalarına rağmen aynı hatalı analizler, aynı kalıplaşmış yorumlar... Hatalarından ders alıp kendilerine çekidüzen vermek yerine, hiçbir şey olmamış gibi operasyonlarına devam ediyorlar. AK Parti olarak biz bir dava ve kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir.

CHP'de yaşanan kavgaların, hakaretlerin hiçbiri bizde yaşanmadı. Partimize zerre miskal katkısı olan kardeşlerimizin hak ve hukukuna her zaman riayet ettik. Bu tam 24 yıldır üzerine titrediğimiz en temel vasfımızdır. İster muazaf olsun, isterse aktif bir görevi olmasın. Bu teşkilatın her bir mensubu benim yol arkadaşımdır, kardeşimdir. Bugün bir defa daha kuruluşundan beri bu harekete gönlünü veren herkese teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz günlerde bayrak değişimi yapılan illerdeki kardeşlerime emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni atanan arkadaşlarımıza Allah'tan başarılar diliyorum. Milletin emanetini omuzlayanlarda yorgunluk olmaz, yılgınlık olmaz, rehavet hiç olmaz. Hem teşkilatımızın hem de belediyelerimizin röntgenini çekmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti ailesine katılan belediye başkanlarımıza aramıza hoş geldiniz diyorum. Türkiye'de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Partili belediye, bantçı ve rantçı değil, halkçı belediye demektir.

Şehrine ve seçmenine aşkla hizmet etmek isteyen, partimizin ilkelerini benimseyen herkese kapımız açıktır. Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere kapımız açıktır. Bu anlayışla saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz. Ailemize katılan arkadaşlarımızın tehdit ve psikolojik şiddete maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, rotamızdan şaşmadan gece gündüz çalışacağız.

AK Parti olarak yaz boyunca koşturduk. Tüm arkadaşlarımız 49 gün boyunca tam kadro sahadaydı. Türkiye Yüzyılı buluşmaları vesilesiyle 81 ilimizin hepsinde vatandaşımızla buluştuk. 81 ilimizde 973 ilçemizde toplantılar gerçekleştirdik, bu toplantılarda çalışmalarımızı anlattık, talepleri dinledik. 49 gün gibi kısa bir zamanda ülkemizin dört bir yanındaki buluşmalarımızı tamamladık.

Nerede bir eksiğimiz varsa inşallah onun üzerine kararlılıkla gideceğiz. Dün TBMM'nin 4. Yasama Yılı başladı. Meclis'teki atmosfer umutlarımızın daha da artmasına neden olmuştur. Ana muhalefet partisinin daha ilk gününde uyduruk bir bahane üreterek Meclis'i kırıp kaçması, aslında bunların zihniyetlerinin de görülmesini sağladı. Yaklaşık 28 milyon vatandaşımızın oyunu alan bir cumhurbaşkanı olarak, bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Bunların siyaset yapma tarzı işte böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. Burada asıl üzüntü verici durum, yapılan ayıbın doğrudan Meclis'e ve millete karşı olmasıdır. CHP en büyük saygısızlığı bizden ziyade dillerinden düşürmedikleri milli iradeye ve gazi Meclis'e karşı sergilemişlerdir. CHP ortaya saçılan onca pisliğe rağmen, belediyeleri soyan suç örgütünün vesayetinden hala çıkamadı.