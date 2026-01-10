Anadolu Ajansı
Eyüpspor'dan peş peşe açıklamalar: İki ayrılık, bir transfer
Bosna Hersekli savunma oyuncusu Nihad Mujakic ve Romamyalı santrfor Denis Draguş ile yollarını ayıran Eyüpspor, Fransız futbolcu Lenny Pintor'ı renklerine bağladı.
Eyüpspor, iki futbolcuyla yollarını ayırdı ve bir oyuncuyu kadrosuna kattı.
- Nihad Mujakic ve Denis Draguş ile yollar ayrıldı.
- Fransız futbolcu Lenny Pintor, Avusturya LASK takımından transfer edildi.
Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırırken, kadrosuna bir oyuncu dahil etti.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Nihad Mujakic ve Denis Draguş ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Avusturya'nın LASK takımından transfer edilen Fransız oyuncu Lenny Pintor ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.
