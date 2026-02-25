Yerel seçimlerde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin görülen davada 13 isim tahliye edildi. 20 sanığın ise tutuklu yargılandığı dava 23 Haziran'a ertelendi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmaya, bir kısım tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, duruşmaya gelmeyen müştekiler ve tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasını ve bilirkişi raporlarının beklenmesini istedi.

Tutuklu 20 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyen cumhuriyet savcısı, 14 sanığın ise tahliyelerini talep etti.

Söz verilen tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun süredir tutuklu kaldıklarını öne sürerek, dosya kapsamı da dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen müştekiler ve tanıklar hakkında bir sonraki celse için zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar vererek, bilirkişi raporlarının dönüşünün beklenmesine hükmetti.

Heyet, 13 tutuklu sanığın tahliyesini kararlaştırarak, duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 304 sayfalık iddianamede, 37 kişi "müşteki", 61 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sürecinde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay ve beraberindeki seçim ekibinin, 10 Şubat 2024'te Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdikleri anlatılıyor.

Yeniay'ın programda konuşmasını tamamladıktan sonra dernekten çıkmak için hazırlandığı sırada bölgeye gelen aracın camlarından ve açılır tavanından çıkan saldırganların, tam otomatik silah ve 4 tabancayla dernek binasının önünü yaylım ateşine tuttukları belirtiliyor.

İddianamede, uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların sokakta yürüyen Ebru Güneş Dumlu'nun hayati tehlikeye sokacak şekilde ağır yaralanmasına yol açtığı bilgisi veriliyor.

Saldırganların bulunduğu aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı aktarılan iddianamede, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemeler, sanıkların ifadeleri, raporlar ve saha araştırmalarından edinilen bilgiler değerlendirildiğinde eylemin, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren ve "Bayrolar Grubu" olarak bilinen Eminanç Kardeşler organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydediliyor.

İddianamede, suç örgütünün elebaşları firari Bayram ve Feyzi Eminanç ile Ömerhan Çeken'in "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla, 5 kişiye karşı "tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 65'er yıldan 100'er yıla, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar, ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Aziz Yeniay'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda aracın içinde bulunan sanık Mazlum Doğan'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla, 5 kişiye yönelik "tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 65 yıldan 100 yıla, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8 aydan 15 yıla, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, suç örgütü üyesi 57 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezası öngörülüyor.

