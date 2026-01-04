Eyüpspor’da yaprak dökümü! Teknik Direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- Eyüpspor'da bu sezon ikinci teknik direktör ayrılığı yaşandı.
- Orhan Ak, 20 Ekim'de göreve gelmişti.
- Ak yönetiminde 9 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alındı.
- Takım, ilk yarıyı 13 puanla 17. sırada tamamladı.
- Orhan Ak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
Sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eyüpspor’da bu sezon ikinci kez teknik direktör ayrılığı yaşandı.
Göreve gelen Orhan Ak, ilk kez 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa'ya karşı takımının başında maça çıktı. Ak yönetiminde Eyüpspor, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. İlk yarıyı 13 puanla 17. sırada tamamlayan Orhan Ak’ın görevine son verildi.
"KARŞILIKLI ANLAŞILARAK YOLLARIN AYRILMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR"
Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.