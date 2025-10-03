Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İtalya'dan Filistin'i tanıma kararı! Hamas'a bazı şartlar sunulacak

İtalya'dan Filistin'i tanıma kararı! Hamas'a bazı şartlar sunulacak

- Güncelleme:
İtalya&#039;dan Filistin&#039;i tanıma kararı! Hamas&#039;a bazı şartlar sunulacak
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İtalya Başbakan Giorgia Meloni'nin Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud filosuna İsrail’in gerçekleştirdiği müdahalenin ardından söylediği sözler ülke genelinde tepkiye yol açtı. Protestolar devam ederken İtalya Parlamentosu, Filistin'i devlet olarak tanımak için hazırlanan yasa tasarını kabul etti. İtalya Parlamentosu'nda alınan karara göre; Filistin, Hamas'a sunulan bazı şartları kabul edilmesi halinde devlet olarak resmen tanınacak.

İtalya Parlamentosu, Filistin Devleti’ni tanımak amacıyla düzenlenen yasa tasarısını kabul etti. Ancak parlamento bu kabulü, Hamas’ın bazı şartları kabul etmesine bağladı. İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla ülke genelinde düzenlenen protestoların ardından parlamentoda oylanan tasarı kabul edildi. Bloomberg'den edinilen bilgilere göre; onaylanan yeni önergede İtalya, Filistin’i iki temel şartla tanıyacak. Bunlardan birincisi; Hamas’ın elinde tuttuğu tüm esirleri serbest bırakması, İkincisi de örgütün, ileride kurulacak herhangi bir Filistin yönetiminde yer almayacağını taahhüt etmesi olarak belirlendi. 

İtalya'dan Filistin'i tanıma kararı! Hamas'a bazı şartlar sunulacak - 1. Resim

MELONİ, FİLİSTİN YANLISI TEPKİLERLE KARŞI KARŞIYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkede artan Filistin yanlısı tepkilere karşı uzlaştırıcı bir tavır sergilemeye çalışırken diğer yandan İsrail’e verdikleri desteğin sarsılmadan sürdüğünü vurgulamaya devam ediyor. Uzun süredir kendisini İsrail’in sadık bir müttefiki olarak konumlandıran Meloni, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud filosuna İsrail’in gerçekleştirdiği müdahalenin ardından söylediği sözlerle ülke genelinde yükselen tepkilerle karşı karşıya kaldı.

İtalya'dan Filistin'i tanıma kararı! Hamas'a bazı şartlar sunulacak - 2. Resim

İTALYA'DA ON BİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ 

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından müdahale gerçekleştirilmesi ve çok sayıda İtalyan ile yabancı vatandaşın gözaltına alınması, İtalya genelinde büyük tepkilere yol açtı. Roma, Milano ve birçok şehirde binlerce kişi sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi.

İtalya'dan Filistin'i tanıma kararı! Hamas'a bazı şartlar sunulacak - 3. Resim

GENEL GREV ÇAĞRISI YAPILDI 

İtalya’nın önde gelen sendikalarından USB ve CGIL, 3 Ekim tarihinde ülke çapında genel grev çağrısında bulundu. Gösteriler kapsamında Roma’da, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 20 bin kişi, Termini tren istasyonu önünde toplanarak Filistin bayrakları taşıdı, “Filistin’e özgürlük!” sloganları attı ve “Soykırıma karşıyız. Her şeyi engelleyelim” yazılı pankartlar taşıyarak Kolezyum’a kadar yürüdü.

İtalya'dan Filistin'i tanıma kararı! Hamas'a bazı şartlar sunulacak - 4. Resim

Gösterilerin yoğun yaşandığı şehirlerden biri de Milano oldu. Organizatörler, burada yaklaşık 50 bin kişinin sokağa çıktığını belirtti. Eylemler sırasında ABD bayrağının yakıldığı bildirildi. Bologna’da ise 10 bini aşkın kişi sokaklarda toplandı. Floransa, Napoli, Torino ve Sicilya gibi şehirlerde de benzer protestolar düzenlendi.

İtalya'dan Filistin'i tanıma kararı! Hamas'a bazı şartlar sunulacak - 5. Resim

USB sendikası, 1 Ekim’de Gazze’ye doğru yola çıkan yardım filosuna İsrail tarafından baskın düzenlendiği yönündeki haberlerin ardından genel grev ilan etti. Öte yandan ülkenin en büyük işçi sendikası CGIL, 26 Ekim’de filoya müdahale edilmesi veya saldırı gerçekleşmesi halinde yine genel grev çağrısı yapacağını duyurdu.

