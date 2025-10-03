Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail, Sumud Filosu'nun son gemisi "Marinette"e saldırdı! Baskın anı canlı yayına yansıdı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda, "Marinette" adlı gemi de İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Baskın anı kameralara saniye saniye yansırken, aktivistlerin akıbeti bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

