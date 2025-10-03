İsrail, Sumud Filosu'nun son gemisi "Marinette"e saldırdı! Baskın anı canlı yayına yansıdı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda, "Marinette" adlı gemi de İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Baskın anı kameralara saniye saniye yansırken, aktivistlerin akıbeti bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı