Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistten dikkat çeken sözler: Müdahale etmek bizim ülkemize düşüyor

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. Çok sayıda Türk aktivisti de alıkoyan İsrail'e dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.

Filodaki Marinet gemisinde bulunan Türk aktivist Sinan Akılotu, TGRT Haber'de son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Gemilerinin motor arızası vermesi nedeniyle geride kaldığını ve bu sayede dün akşam İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıdan kurtulduklarını belirten Akılotu, yarın sabah Gazze sularında olmayı umduklarını söyledi.

"Gazze bizim topraklarımızdayken, bizim himayemizdeyken siyonizmin eline geçti." diyen Akılotu, "Somut adım atmak, elle müdahale etmek bizim ülkemize düşüyor. Biz bunu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktivist Sinan Akılotu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bizim Gazze'ye yaklaşık 150 milimiz kaldı. Bizim gemimiz bir 45 gün önce bir motor arızası vermişti. Biraz ana filodan geri düşmüştük. Onda da bir hayır varmış. Dün akşam ana filoya yapılan saldırıdan kurtulmuş olduk. Ana filonun şu anda yaklaşık 20 gemisi devre dışı kaldı. İçindekiler tutuklandı. Daha doğrusu kaçırıldı öyle diyelim. Terörist devlet tarafından. Şu anda bir 4-5 gemi Gazze sularına doğru ilerliyor ana filoda. Biz de biraz daha gerideyiz dediğim gibi. Yaklaşık 150 milimiz var. Şu anda dün akşam itibariyle dronlar falan epey vardı ama şu anda gayet sakin. İlerleyişimiz devam ediyor.

ETRAFTA İSRAİLLİ ASKERLER VAR MI?

Şu anda yok. Yani şu anda etrafımızda ticari gemiler var. Şu anda herhangi bir şey yok ve sakin bir şekilde ilerliyoruz. Yani böyle giderse bizim tabii teknemiz küçük. Saatte ancak 4-5 knot gidebiliyoruz. Yarın Sabah inşallah Gazze sularında oluruz. Cenab-ı Hak siyonist şeytanın gözlerini kör etsin. Bu noktada da Gazze'ye ulaşalım inşallah.

TEKNEDE KAÇ KİŞİLER?

6 kişiyiz. Biz filonun en küçük teknesiyiz. Marinet teknesi. Hepiniz Türk vat Türk vatandaşımızda da yabancı var mı? Birisi Alman vatandaşı ama Türk. Üç tane Türk vatandaşıyız. Bir tane Avustralyalı, bir tane de Umman vatandaşı var. İerleyişimiz devam ediyor dediğim gibi.

"GAZZE'DE BIÇAK DEMİRİ PARÇALADI KESTİ"

Toplam misyon içerisinde 497 kişi var. Ve bunun hemen hemen yüzde 60'ından fazlası gayrimüslimlerden oluşuyor. Onu ifade edeyim. Yani farklı kültürlerden toplam 50'ye yakın ülkeden insan var. Her kültürden, her dinden. Yani bu noktada tabii iki yıldır maalesef bütün dünyanın özellikle de İslam ülkelerinin, İslam devletlerinin seyirci kaldığı bu mezalimi halkların bir çırpınışı bu. Ben müsaade ederseniz sizin vesilenizle de yani bütün yetkinlerimize özellikle kendi ülkeme de bir şeyi seslenmek istiyorum. Gazze'de bıçak demiri parçaladı kesti. Kemiği demiyorum. Demiri parçaladı gitti. Yani iki yıldır orada hakikaten mezal arşı titretir noktaya ulaştı. Sumud Filosu bu noktada bu zulmün duyurulması noktasında bir misyon içeriyor. Ama Sumud'un kendisinden ziyade Gazze'deki artık dayanılmaz noktaya gelen zulme dur demenin vakti geldi geçti.

"MÜDAHALE ETMEK BİZİM ÜLKEMİZE DÜŞÜYOR"

Şunu da hatırlatmak istiyorum. Filistin dolayısıyla Gazze bizim topraklarımızdayken, bizim himayemizdeyken siyonizmin eline geçti. Yani Balfor Deklarasyonu İngiliz manda yönetimine bizim himayemizdeyken geçti. Onun için özellikle de somut adım atmak, elle müdahale etmek bizim ülkemize düşüyor. Biz bunu görmek istiyoruz. Yani bu siyonist şeytanın zulmünün sona ermesinin Mehmetçiğin eliyle bizim donanmamızın eliyle olması için sabırsızlanıyoruz ve dua ediyoruz."