İsrail'in mültec kamplarındaki Filistinlilere ait evleri yağmaladığı ve yıktığı ortaya çıktı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladığı bildirildi. Tulkerim Valisi Abdullah Kamil yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Tulkerim kentinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’nda 25 Filistinli aileye ait konutları yıkmaya başladığını belirtti.

Söz konusu yıkımın “mülteci kamplarındaki Filistinlileri hedef alan, sivillere yönelik toplu cezalandırma” olduğunu ifade eden Kamil, bunun bölgede “tehlikeli bir gerilime yol açacağı” uyarısında bulundu.

Filistinlilerin İsrail’in yıkımlarıyla zorla yerinden edildiğini ve bunun bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğunu vurgulayan Kamil “Yıkımlardan etkilenen Filistinli aileler, altyapının ve evlerinin sürekli hedef alınması nedeniyle ciddi bir insani felaketle karşı karşıya” ifadelerini kullandı. İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık’ta Nur Şems Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait 25 konutun yıkımına onay vermişti.

Öte yandan Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin şehrine bağlı Caba beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu 4 Filistinliyi yaraladı, 28 kişiyi de gözaltına aldı. İsrail tankları, Caba’nın çeşitli mahallelerine yoğun şekilde konuşlanırken, askerler ise evleri yağmalamaya başladı. Nablus kentine bağlı Arif ve Aynabus beldeleri arasında bir araca ateş açan İsrail askerleri, 1 Filistinliyi katlederken 3’ünü yaraladı.



