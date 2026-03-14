Bağımlılığa karşı tedbirleri sıkılaştıran hükûmet yeni yaptırımlar için kolları sıvadı. Yasa teklifinde alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların reklamı yapılamayacak. İsim, sözcük, şekil, resim ve harf kullanılamayacak.

ESMA ALTIN - AK Parti’nin hazırladığı ve önceki gün Meclis Başkanlığına sunduğu alkollü içki üreticileri ile satışına yönelik yeni düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle, bağımlılıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Teklifte, alkollü içki kullanımını teşvik edebilecek reklam, tanıtım ve sponsorluk faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların genişletilmesi öngörülüyor.

Düzenlemeye göre, alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların ürünlerinin reklamı veya tüketicilere yönelik tanıtımı hiçbir şekilde yapılamayacak. Bu kapsamda firmalar, ticari ünvanları ya da ürünlerinin marka, logo, amblem veya bunları çağrıştıran işaretleri kullanarak herhangi bir etkinliğe veya medya platformundaki yayın ve paylaşımlara destek veremeyecek.

Teklifte ayrıca iş yerleri ve etkinlik alanlarında alkollü içki markalarını çağrıştırabilecek isim, sözcük, şekil, resim ve harflerin kullanılmasının da yasaklanması öngörülüyor. Böylece alkollü içkilerin dolaylı tanıtımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MARKALARA YENİ SINIR

Kanun teklifinde yer alan bir diğer düzenleme ise marka kullanımına ilişkin. Buna göre fermente alkollü içkilerin markaları distile (saf) alkollü içkiler için, distile alkollü içkilerin markaları da fermente ürünler için kullanılamayacak.

Bu düzenlemeyle özellikle düşük alkollü içki markalarının bilinirliğinin yüksek alkollü içkilerin satışını artırmak amacıyla kullanılmasının engellenmesi hedefleniyor. Teklif ile aynı zamanda gece alkollü içki satışı yasağı konusunda da yeni kurallar getiriliyor. Bu kapsamda, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanan perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin ihlallerde idari yaptırım yetkisinin mahallî mülki amirliklere devredilmesi öngörülüyor. Böylece ihlallerin yerinde değerlendirilmesi, işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılması ve yaptırımların caydırıcılığının artırılması amaçlanıyor.

Söz konusu düzenlemenin özellikle gençleri korumaya yönelik olduğu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında alkol kullanımını teşvik eden uygulamaların önüne geçilmesini hedeflediği belirtiliyor.

