ABD’de Wisconsin-Madison Üniversitesinden Mary Schneider ve Alexander Converse’in yürüttüğü çalışmada, hamilelik döneminde az miktarda alkol tüketiminin bile çocukların ileriki yıllarda alkol bağımlılığı riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada hamile rhesus maymunları üç gruba ayrıldı. Bir grup orta düzeyde alkol aldı, bir grup hafif strese maruz bırakıldı, üçüncü grup ise her ikisini de yaşadı. Yavrular yetişkinliğe kadar izlenerek beyin kimyaları ve alkol karşısındaki davranışları incelendi. Sonuçlar, doğum öncesi alkol ve stresin dopamin sistemini etkilediğini, özellikle alkole maruz kalan yavruların yetişkin olduklarında daha fazla alkol tükettiğini gösterdi.



