2025'in getiri şampiyonu, yatırımcısına rekor kazanç sağlayan gümüş olmuştu. Gümüşün gramı 2025 yılına 32,88 liradan başlayıp yılı 98 liradan tamamlamıştı. Gümüş gramdaki kazanç yüzde 200'ü aşmıştı. Yatırımcılar gümüşün 2026 yılını nasıl kapatacağını merak ederken, dünyaca ünlü bankaların tahminleri ise dikkat çekti.

2026'DA TARİHİ REKOR! 2025'te yatırımcısını ihya eden gümüş, 2026'ya da hızlı başladı. 29 Ocak tarihinde gümüşün onsu 121 doları, gramı ise 169 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GÜMÜŞ NE KADAR? ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın başlamasıyla, gümüş de altınla birlikte geriledi. Şu sıralar gümüşün ons fiyatı 76 dolar seviyesinde, gram fiyatı ise 111 lira seviyesinde bulunuyor.



DEV BANKALARDAN GÜMÜŞ TAHMİNLERİ Peki gümüş tekrar yükselişe geçecek mi? 2026 yılında gümüş için hedef fiyat ne? İşte dünyaca ünlü bankalardan UBS, HSBC ve JP Morgan'ın tahminleri...

HSBC'NİN GÜMÜŞ TAHMİNİ HSBC, gümüş için hedef fiyatını yukarı çekti. Dev banka, 2026 ons gümüş tahminini 68 dolardan 75 dolara çıkardı. Bankanın 2027 tahmini ise 57 dolardan 68 dolara yükselmiş durumda.

UBS'NİN GÜMÜŞ TAHMİNİ İsviçre merkezli UBS'nin gümüş beklentisi ise daha iyimser. Dev banka orta vadede ons gümüşte 100 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti. Bankaya göre hem yatırım talebi hem de sanayi kullanımındaki artış fiyatları desteklemeye devam edecek.

JP MORGAN GÜMÜŞ TAHMİNİ ABD'li yatırım bankası JP Morgan da gümüş için hedef fiyat verenlerden. Banka, gümüş arzının büyük ölçüde madencilik yan ürünü olarak elde edilmesi nedeniyle üretim artışının sınırlı kaldığını belirtiyor. Bankanın ons gümüş için hedef fiyat ortalaması 81 dolar.

JP Morgan'ın 2026 gümüş tahminleri şöyle: 1. çeyrek: 84 dolar/ons

2. çeyrek: 75 dolar/ons

3. çeyrek: 80 dolar/ons

4. çeyrek: 85 dolar/ons



ANALİSTLER NE DİYOR? Gümüş ons için piyasada zaman zaman 1.000 dolar tartışmaları gündeme geliyor. Ancak uzmanlar kısa vadede böyle bir seviyenin gerçekçi olmadığını söylüyor. Analistlere göre önümüzdeki yıllarda daha olası senaryo 100-150 dolar bandı olurken, gümüşte sert fiyat dalgalanmalarının devam edeceği vurgulanıyor.

