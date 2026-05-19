Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı tarafından 'altın kurt başlı tuğ' hediye edildi. Tuğun ve Bahçeli'nin taktığı rozetin her detayı ise önemli bir anlam ifade ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı.

Bahçeli'ye 'altın kurt başlı tuğ' hediyesi! Anlamıyla mesaj veriyor

"ALTIN KURT BAŞLI TUĞ" HEDİYESİ

Bahçeli'ye konuşmasının ardından, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Türk'ün bağımsızlık yemini, devlet aklı ve Bozkurt ruhunu simgeleyen "altın kurt başlı tuğ" takdim etti.

ALTIN KURT BAŞLI TUĞ NE ANLAMA GELİYOR?

Hediyenin anlamı merak konusu olurken; “Altın kurt başlı tuğ”ların Türk kültüründe görülen çok eski bir egemenlik ve kimlik sembolü olduğu belirtiliyor. Özellikle Göktürkler başta olmak üzere bazı eski Türk topluluklarında kullanıldığı biliniyor.

“Tuğ”, kelime anlamı olarak eski Türk devletlerinde hükümdarlık alameti sayılan sancak benzeri bir simge... Kurt ise Türk mitolojisinde güçlü bir semboldür. Yol göstericilik, soyun devamı, güç ve bağımsızlık, savaşçılık, koruyuculuk gibi anlamlar taşıyor.

İki simgenin bir araya gelmesiyle otorite ve güç temsili elde ediliyor.

ROZETİNİN HER DETAYININ BİR ANLAMI VAR

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin üst bölümünde, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Türklerin Türküsü" şiirinden "Ölümlerle Eğlenen Tunç Yürekli Türkleriz" ifadesinin yer aldığı, yan yüzeylerinde turkuaz taşların bulunduğu, Türk savaşçı figürleri ile Üç Hilal ve Ay-Yıldız sembollerinin kabartma uygulamayla işlendiği yüzük ile aynı ifade ve sembollerin yer aldığı rozet taktığı görüldü.

