19 Mayıs Salı günü Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde dikkat çeken bir deprem meydana geldi. Depremin ardından birçok vatandaş “Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı saat 14.41’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Az önce Kahramanmaraşta deprem mi oldu? 19 Mayıs Salı AFAD son depremler listesi

AZ ÖNCE KAHRAMANŞARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Kahramanşaraş'ta bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Saat 14.41’de meydana gelen sarsıntının yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Depremin Türkoğlu çevresindeki bazı mahallelerde hissedildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde de bugün küçük ölçekli depremler kaydedildi. Bunun yanında Bingöl, Balıkesir, Denizli, Şırnak ve Adana çevresinde de çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldiği görüldü.

Az önce Kahramanmaraşta deprem mi oldu? 19 Mayıs Salı AFAD son depremler listesi

19 MAYIS 2026 AFAD SON DEPREMLER

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

19.05.2026 11:41:51 37.3867 36.7472 4.01 ML 3.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19.05.2026 11:25:13 39.2839 40.2197 7 ML 2.4 Kiğı (Bingöl) 19.05.2026 11:09:31 39.2092 28.2114 7 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 19.05.2026 10:57:35 37.7644 36.6378 7 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 19.05.2026 10:29:23 37.7431 36.6239 6.86 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 19.05.2026 10:08:00 39.1836 28.2025 5.8 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 19.05.2026 09:48:00 39.6089 28.8058 4.69 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir) 19.05.2026 09:45:16 37.7844 36.6594 7 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 19.05.2026 09:07:14 37.5978 36.9358 7 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19.05.2026 08:07:03 39.2211 28.1922 7.22 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 19.05.2026 07:45:21 37.6344 42.6294 7.01 ML 2.4 Merkez (Şırnak) 19.05.2026 07:25:14 37.3539 37.0639 10.09 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19.05.2026 07:21:17 37.4458 29.3219 7.05 ML 1.7 Acıpayam (Denizli) 19.05.2026 07:11:27 37.5597 35.5864 7 ML 1.4 Kozan (Adana) 19.05.2026 07:03:51 36.4783 28.9767 7.03 ML 1.7 Akdeniz - [12.50 km] Fethiye (Muğla)

Haberle İlgili Daha Fazlası